Le géant Apple basé à Cupertino a récemment abandonné l’iMac Pro et le haut-parleur intelligent HomePod. Désormais, deux configurations de l’iMac 21,5 pouces font également face à la hache. Les configurations SSD 512 Go et 1 To de l’iMac 21,5 pouces ne sont plus disponibles à l’achat sur l’Apple Store, comme l’a remarqué MacRumours. Désormais, seules les variantes de disque Fusion de 1 To et de stockage SSD de 256 Go de l’iMac Apple 21,5 pouces sont disponibles à l’achat sur le site Web d’Apple. Les variantes de stockage SSD de 512 Go et 1 To n’étaient pas disponibles à l’achat sur le site Web américain d’Apple ainsi que dans la boutique officielle indienne.

Selon un rapport publié dans The Verge, les deux configurations sont absentes du site Web d’Apple depuis le mois dernier, mais il n’était pas clair s’il s’agissait d’un problème d’approvisionnement ou d’une interruption permanente. Désormais, les options SSD de 512 Go et 1 To ont disparu de la page de configuration de l’iMac, selon un rapport MacRumours. Cette année, la rumeur dit qu’Apple mettrait sur le marché un iMac repensé avec un écran plus plat. Apple devrait remplacer les modèles iMac 27 pouces et 21,5 pouces par un appareil repensé, qui serait livré avec un écran plus plat avec des lunettes plus minces. En janvier, les premiers rapports sur un iMac à dos plat ont commencé à faire le tour, disant qu’Apple lâcherait le menton épais sous l’écran d’un iMac.

Les ordinateurs iMac de cette année seraient livrés avec des puces de silicium Apple, dans une autre étape par rapport à l’abandon de la société des puces Intel. Un rapport récent indique que les ordinateurs iMac redessinés avec les moniteurs à dos plat seront disponibles en cinq couleurs rétro, notamment les options de couleur Argent, Gris sidéral, Vert, Bleu ciel et Or rose. On dit que l’arrêt des deux variantes intervient alors que la société avance sur le lancement du nouvel iMac.