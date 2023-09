Apple abandonne les étuis en cuir pour iPhone et les bracelets Apple Watch

Apple a annoncé mardi qu’elle n’utiliserait plus de cuir dans ses nouveaux étuis pour iPhone, bracelets pour montres Apple ou autres accessoires en raison de l’empreinte carbone démesurée de ce matériau. Au lieu de cela, Apple a annoncé qu’elle allait s’appuyer sur « FineWoven », un textile en micro-sergé qui, selon la société, est composé à 68 % de matériaux recyclés post-consommation. L’abandon du cuir n’était qu’une des nombreuses mesures qu’Apple a déclaré avoir prises pour atteindre son objectif environnemental consistant à créer des produits technologiques durables et neutres en carbone.

Apple décrit FineWoven comme ayant une texture douce, semblable à celle du daim, disponible dans une variété de couleurs. Pour la montre, FineWoven sera disponible avec les bracelets ​Magnetic Link et Modern Buckle. FineWoven pour iPhone 15, quant à lui, prendra en charge l’utilisation de l’écosystème MagSafe d’Apple de chargeurs magnétiques et d’autres produits tiers.

Au moins d’après les images présentées jusqu’à présent, il ne semble pas qu’Apple sacrifie trop dans le département de style avec son passage à FineWoven. La société a déclaré avoir travaillé avec des fabricants de groupes comme Nike et Hermes pour créer également des groupes tiers plus durables. Dans le cas de Nike, son nouveau bracelet Sport comprendra 32 % de fluoroélastomère recyclé en plus, le matériau semblable au caoutchouc utilisé pour le bracelet.

Remplacer le cuir par FineWoven n’est peut-être pas la partie la plus importante de l’équation visant à créer un produit « neutre en carbone », mais c’est un élément que les consommateurs quotidiens sont susceptibles de remarquer. En coulisses, l’entreprise est travailler avec les fabricants travailler à alimenter les installations avec une énergie 100 % propre.