Apple abandonne les AirPods Pro de première génération

Apple a retiré les AirPods Pro de première génération de l’Apple Store en ligne, interrompant les écouteurs avant les précommandes pour la dernière génération [AirPods Pro 2] commençant le vendredi.

Apple a publié le AirPods Pro de première génération en octobre 2019, avec suppression active du bruit et mode de transparence, ainsi que prise en charge mains libres «Hey, Siri», résistance à la transpiration et à l’eau, jusqu’à 4,5 heures d’écoute sur une charge et un étui de chargement sans fil .

