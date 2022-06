Apple abandonne les AirPods gratuits de la promotion Back to School de cette année

Apple a lancé sa promotion annuelle de retour à l’école aux États-Unis et au Canada, offrant aux étudiants jusqu’à 150 $ en cartes-cadeaux Apple Store avec des achats éligibles sur iPad et Mac, avec 20 % de réduction sur les plans AppleCare+ pendant la promotion qui se termine le 26 septembre.

La promotion voit Apple offrir aux étudiants actuels et nouvellement acceptés et à leurs parents, ainsi qu’aux professeurs, au personnel et aux enseignants à domicile de tous les niveaux, une carte-cadeau gratuite de 150 $ avec certains achats Mac et une carte-cadeau de 100 $ sur les achats iPad Air et iPad Pro .

Contrairement à l’année dernière, Apple offre aux étudiants des cartes-cadeaux Apple Store gratuites plutôt que des AirPods gratuitsofferts à l’achat d’un MacBook Air, d’un MacBook Pro, d’un iMac 24 pouces, d’un Mac Pro, d’un Mac mini ou d’un iPad Pro ou iPad Air M1.

L’offre est disponible via la boutique éducative en ligne d’Apple ou dans les magasins de détail Apple, avec les cartes-cadeaux gratuites échangeables contre de futurs achats, applications, abonnements et plus encore sur l’Apple Store.