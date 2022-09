Apple abandonne le teasing cryptique “Severance” lors de l’événement iPhone 14

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

le mercredi Événement Apple présenté un peu de tout. Un segment sur la façon dont les produits Apple peuvent sauver des vies mettait en vedette un travailleur de l’assainissement qui est tombé la tête la première dans un camion à ordures et une autre personne qui a utilisé un iPhone pour appeler le 911 tout en se cachant d’un ours. Apple a présenté de nouveaux iPhones avec plus longue durée de vie de la batterieun nouvelle fonctionnalité SOS pour vous aider à vous connecter en cas d’urgence et un snazzy “Île dynamique” qui remplace l’encoche habituelle, qui s’agrandit et se contracte pour afficher l’activité et les alertes. Et même si l’événement n’a pas apporté grand-chose aux fans de Apple TV Plus spectacles (pas de bande-annonce de Ted Lasso?), les fans de la émission de science-fiction en milieu de travail a reçu un petit œuf de Pâques, car le personnage Helly (Britt Lower) s’est présenté avec peu d’explications.

Severance est un spectacle complexe, il est donc temps pour les fans de construire toutes sortes de théories élaborées sur ce que signifie l’apparence de Helly. Le personnage est brièvement apparu deux fois et a semblé monter à bord d’un train. Un camée est venu pendant la partie du pitch de l’événement Les AirPod d’Apple, et l’autre est venu à la toute fin. Un peu de la musique du thème de l’émission a même joué, comme pour faire allusion à ce qui s’en vient et réveiller les fans.

Mais… c’était tout. Pas de bande-annonce complète pour la deuxième saison de l’émission, pas même un teaser. Juste ces deux superbes camées, clignez des yeux et vous les manquerez.

Les ventilateurs sur le Subreddit de séparation a plaisanté sur ce que tout cela pouvait signifier.

“Donc, les innies s’échappent, pensant qu’ils sont à l’extérieur, mais d’après les artefacts numériques du train, tout cela n’est qu’un mirage”, a déclaré un utilisateur de Reddit. (Sur Severance, les personnes qui travaillent dans une entreprise mystérieuse appelée Lumon subissent une intervention chirurgicale pour séparer leur travail de leur maison, avec leur travail surnommé “innies” et leur maison “outies”.)

Un autre a écrit: “Monter dans un train sera bientôt une expérience (coupée). Les AirPods Pro sont le moyen d’activer la puce, assez évident!”

Blague à part, les camées semblent être juste un clin d’œil amusant à L’intrigante émission d’Apple, sans signification profonde, mais avec ce spectacle complexe, qui sait ? Severance a été renouvelé pour une deuxième saison, mais il n’y a pas encore de mot sur une date de première. Nous devrons attendre et voir.