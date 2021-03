Pour lutter contre ceux-ci, Apple a lancé le HomePod mini l’année dernière pour 99 $. Bien que beaucoup plus petit, le mini aurait toujours une qualité audio respectable et un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus large que celui du HomePod original au lancement. Il semble que cela puisse être la voie à suivre pour les fabricants de haut-parleurs intelligents, car la plupart des clients ne semblent tout simplement pas se soucier de la qualité audio, comme le montrent les ventes croissantes de haut-parleurs et de barres de son sans fil bon marché.

