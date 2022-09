Apple abaisse ses projections de ventes d’iPhone 14, la demande d’iPhone 14 Pro reste forte

Apple aurait abaissé ses prévisions de ventes initiales d’iPhone 14, avec Bloomberg affirmant que les fournisseurs ont reçu pour instruction de se retirer des efforts visant à augmenter l’assemblage de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus, et de se concentrer davantage sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, ce qui, selon plusieurs rapports, voit une demande des consommateurs plus forte, malgré le prix plus élevé.

Bloomberg cite des sources qui suggèrent que les fournisseurs d’Apple réduiront la production d’iPhone 14 jusqu’à 6 millions d’unités au cours du second semestre de cette année “après qu’une augmentation prévue de la demande ne se soit pas matérialisée”, conformément à un aperçu antérieur de l’analyste respecté du secteur Ming- Chi Kuo, qui a déclaré ce mois-ci que Apple demande aux fournisseurs de concentrer leurs efforts de fabrication sur la production de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max plutôt que sur la production de l’iPhone 14 standard en raison de la forte demande pour les combinés haut de gamme.

Les vérifications effectuées par The Apple Post la semaine dernière ont montré que la disponibilité le jour du lancement de l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, qui sortira aux clients la semaine prochaine, est toujours largement disponibleavec Apple.com montrant la plupart, sinon la totalité, des configurations de stockage et des couleurs pour les nouveaux appareils disponibles à la livraison le 7 octobre, par rapport à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Plus, qui ont vu le stock disponible le jour du lancement se vendre quelques heures après la mise en ligne des précommandesavec Apple.com montrant actuellement des estimations d’expédition pour les combinés haut de gamme se glissant vers la fin octobre.

