Apple A17 Pro : le nouveau Chip Brain dans l’iPhone 15 Pro, Pro Max

Poursuivant l’approche à deux niveaux de l’année dernière, Apple réserve son nouveau processeur le plus rapide, l’A17 Pro Bionic, à ses smartphones iPhone 15 Pro et Pro Max. Le nouveaux iPhone 15 et 15 Plus obtenez une mise à niveau alors que l’A16 Bionic passe des modèles iPhone 14 Pro de l’année dernière aux téléphones grand public.

Apple a présenté l’A17 Pro comme « la puce la plus rapide jamais conçue sur n’importe quel smartphone », et à en juger par des années de tests de vitesse, la société a probablement raison. Les iPhones ont généralement au moins un an d’avance sur les téléphones Android concurrents en termes de vitesse brute du processeur. L’influence du processeur d’Apple lui a permis de différencier ses produits de ses concurrents, d’ajouter les fonctionnalités dont il a besoin, de prendre en charge les mises à niveau du logiciel iOS pendant des années et de maintenir ses prix élevés.

L’A17 Pro est le premier processeur d’Apple construit avec le processus 3 nanomètres de TSMC, une nouvelle technique de fabrication avec des fonctionnalités plus petites, de meilleures performances et une efficacité plus élevée. Concurrent MediaTek a vanté son utilisation du processus 3 nm de TSMC plus tôt en septembre, mais son processeur mobile Dimensity n’atteindra pas la fabrication en grand volume avant 2024.

L’utilisation de nouvelles technologies de fabrication de puces est un moyen essentiel de devancer ses concurrents, car les nouvelles méthodes intègrent davantage d’éléments de circuits appelés transistors et donc davantage de fonctionnalités. L’A17 Pro possède 19 milliards de transistors, contre 16 milliards de transistors pour l’A16. Pour une petite comparaison historique, l’A15 compte 15 milliards de transistors, l’A14 11,8 milliards et l’A13 8,5 milliards.

Comme auparavant, l’A17 Pro dispose de six cœurs de processeur, le cerveau principal. Cela se compose d’une paire de cœurs hautes performances, désormais 10 % plus rapides que l’année dernière, et de quatre cœurs efficaces. Ces derniers gèrent une grande partie du travail du téléphone, qui n’a pas toujours besoin d’une vitesse maximale mais doit toujours respecter la capacité limitée de la batterie du téléphone. Par rapport à leurs concurrents anonymes, les cœurs efficaces offrent trois fois plus de performances par watt, a déclaré Apple.

Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Le moteur neuronal de la puce, qui gère certaines charges de travail d’IA comme la transcription de la parole en texte, est jusqu’à deux fois plus rapide. Il peut effectuer jusqu’à 35 000 milliards d’opérations par seconde, soit environ le double des 17 TOPS de l’année dernière. La vitesse supplémentaire peut permettre de conserver davantage de tâches d’apprentissage automatique sur l’iPhone, gardant ainsi vos données personnelles hors du cloud. Il alimente des fonctionnalités telles qu’une correction automatique plus précise, floutant l’arrière-plan d’une photo de portrait, créant une voix personnelle pour les personnes souffrant de perte de parole. Pour les joueurs, cela permet d’alimenter une nouvelle technologie MetalFX qui peut augmenter les détails graphiques des jeux vidéo sans endommager autant la batterie qu’en augmentant la résolution.

L’A17 Pro dispose de moteurs dédiés utilisés spécifiquement pour les fonctionnalités de l’iPhone 15 Pro telles que le format vidéo ProRes. Il ajoute la prise en charge du nouveau format vidéo AV1, ce qui devrait améliorer l’efficacité des sites vidéo comme YouTube qui l’utilisent. Un moteur pour le ProMotion et l’affichage permanent de l’iPhone est également intégré.

Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Une région de l’A17 Pro est consacrée à l’USB, permettant à l’iPhone de transférer des données jusqu’à 10 Gbit/s via son nouveau port USB-C. C’est un gros problème pour rendre le port utile, par exemple, pour transférer une vidéo vers un ordinateur portable ou filmer une vidéo ProRes 4K 60 ips stockée sur un périphérique de stockage externe connecté.

Le nouveau GPU est un autre point fort, bénéficiant de ce qu’Apple a appelé sa « plus grande refonte de l’histoire des GPU Apple ». Il est doté d’une conception à six cœurs qui est jusqu’à 20 % plus rapide tout en étant plus économe en énergie pour des performances soutenues pendant les jeux. Et pour la première fois, l’A17 Pro dispose d’un lancer de rayons accéléré par le matériel, qui contribue à donner à la lumière et aux reflets un plus grand réalisme dans les jeux pour une expérience plus immersive.

Cette tendance reflète la façon dont les fabricants de puces intègrent de plus en plus de capacités directement dans le silicium, une approche qui offre de meilleures fonctionnalités, performances et durée de vie de la batterie si elle est bien réalisée. Cependant, à mesure que les puces grossissent, elles deviennent plus difficiles à construire. Dans certaines parties du paysage informatique, les processeurs sont divisés en « chipsets » étroitement connectés qui sont moins sensibles aux problèmes de fabrication.

