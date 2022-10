Apple a une autre mise à jour iPhone à venir lundi. Voici les nouveautés

Il sera lancé pour les utilisateurs d’iPhone avec un iPhone 8 ou des modèles plus récents, et il ajoute un certain nombre de fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles lors du lancement d’iOS 16 en septembre.

Fitness + est un service d’abonnement avec des séances d’entraînement et des méditations guidées qui coûte 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Apple offre trois mois de Fitness+ gratuits à l’achat d’un nouvel iPhone, iPad ou Apple TV.

L’application Appareil photo proposera une nouvelle bascule permettant aux utilisateurs de choisir d’envoyer automatiquement des photos à la bibliothèque partagée. Donc, si vous êtes en vacances et que vous prenez un tas de photos à la plage avec un groupe d’amis, tout le monde peut prendre des photos avec cette option activée et voir toutes les photos de l’album partagé.

Cela vous permettra d’inviter jusqu’à cinq autres personnes, ou six au total, dans une bibliothèque où vous pourrez tous ajouter, supprimer, modifier ou mettre en favoris des photos et des vidéos.

Une fois que vous aurez mis à jour iOS 16.1, votre écran de verrouillage comportera des activités en direct, qui afficheront des informations sur des jeux de sport, des applications de covoiturage comme Uber ou des mises à jour sur une commande de livraison de nourriture. Ainsi, vous pouvez voir combien de temps il faudra pour que le dîner arrive chez vous, avec des informations sur le moment où il arrivera. Ou, comme le montre la capture d’écran ci-dessous, le score, la manche et le décompte d’un match de baseball avec des mises à jour sur les jeux. Ce sera plus utile sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui ont des écrans toujours allumés afin que vous puissiez jeter un coup d’œil pour voir de nouvelles informations. Vous commencerez à voir certaines applications lundi, mais cela nécessite l’adoption par les développeurs, donc des applications supplémentaires viendront plus tard.

Voici à quoi ça ressemble :