Apple a un énorme problème à l’usine d’iPhone de Foxconn en Chine

CNN Affaires

Une violente révolte de travailleurs dans la plus grande usine d’iPhone du monde cette semaine dans le centre de la Chine brouille davantage l’approvisionnement tendu d’Apple et met en évidence à quel point la politique stricte du pays en matière de zéro Covid nuit aux entreprises technologiques mondiales.

Les troubles ont commencé le mois dernier lorsque les travailleurs ont quitté le campus de l’usine de Zhengzhou, la capitale de la province centrale du Henan, en raison des craintes de Covid. À court de personnel, des primes étaient offertes aux travailleurs pour qu’ils reviennent.

Mais des manifestations ont éclaté cette semaine lorsque le personnel nouvellement embauché a déclaré que la direction avait renié ses promesses. Les travailleurs, qui se sont affrontés avec des agents de sécurité portant des combinaisons de matières dangereuses, se sont finalement vu offrir de l’argent pour démissionner et partir.

Les analystes ont déclaré que les malheurs auxquels est confrontée la société taïwanaise de fabrication sous contrat Foxconn, l’un des principaux fournisseurs d’Apple qui possède l’installation, accéléreront également le rythme de la diversification de la Chine vers des pays comme l’Inde.

Daniel Ives, directeur général de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities, a déclaré à CNN Business que l’arrêt de la production en cours sur le campus tentaculaire de Foxconn dans la ville centrale de Zhengzhou en Chine était un “albatros” pour Apple.

“Chaque semaine de cette fermeture et de ces troubles, nous estimons qu’elle coûte à Apple environ 1 milliard de dollars par semaine en ventes d’iPhone perdues. Maintenant, environ 5% des ventes d’iPhone 14 sont probablement hors de propos en raison de ces fermetures brutales en Chine », a-t-il déclaré.

La demande d’unités iPhone 14 pendant le week-end de vacances du Black Friday était beaucoup plus élevée que l’offre et pourrait entraîner des pénuries majeures avant Noël, a déclaré Ives, ajoutant que les perturbations chez Foxconn, qui ont commencé en octobre, ont été un « coup de poing » majeur pour Apple. ce trimestre.

Dans une note vendredi, Ives a déclaré que les vérifications des magasins du Black Friday montraient des pénuries majeures d’iPhone dans tous les domaines.

“Sur la base de notre analyse, nous pensons que les pénuries d’iPhone 14 Pro se sont bien aggravées au cours de la semaine dernière avec des stocks très bas”, a-t-il écrit. “Nous pensons que de nombreux Apple Stores ont maintenant des pénuries d’iPhone 14 Pro … jusqu’à 25% à 30% en dessous de la normale avant un mois de décembre typique.”

Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, écrit sur Twitter que plus de 10% de la capacité de production mondiale d’iPhone a été affectée par la situation sur le campus de Zhengzhou.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a déclaré que les livraisons de sa dernière gamme d’iPhones seraient “temporairement affectées” par les restrictions de Covid en Chine. Il a déclaré que son usine d’assemblage de Zhengzhou, qui abrite normalement quelque 200 000 travailleurs, “fonctionnait actuellement à une capacité considérablement réduite”, en raison des restrictions de Covid.

Le campus de Zhengzhou est aux prises avec une épidémie de Covid depuis la mi-octobre qui a semé la panique parmi ses employés. Des vidéos de personnes quittant Zhengzhou à pied sont passées virale sur les réseaux sociaux chinois début novembre, obligeant Foxconn à multiplier les mesures pour récupérer son personnel.

Pour attirer les travailleurs, l’entreprise a déclaré avoir quadruplé les primes quotidiennes des travailleurs de l’usine ce mois-ci. Il y a une semaine, les médias d’État ont rapporté que 100 000 personnes avaient été recrutées avec succès pour pourvoir les postes vacants.

Mais mardi soir, des centaines de travailleurs, pour la plupart de nouveaux embauchés, ont commencé à protester contre les modalités des packages de rémunération qui leur étaient proposés et aussi contre leurs conditions de vie. Les scènes sont devenues de plus en plus violentes le lendemain alors que les travailleurs se heurtaient à un grand nombre de forces de sécurité.

Mercredi soir, la foule avait calmé, les manifestants retournant dans leurs dortoirs sur le campus de Foxconn après que l’entreprise ait proposé de payer aux travailleurs nouvellement recrutés 10 000 yuans (1 400 $), soit environ deux mois de salaire, pour qu’ils démissionnent et quittent complètement le site.

Dans une déclaration envoyée à CNN Business jeudi après la fin des manifestations, Apple a déclaré qu’il avait une équipe sur le terrain à l’usine de Zhengzhou, travaillant en étroite collaboration avec Foxconn pour s’assurer que les préoccupations des employés étaient prises en compte.

Même avant les manifestations de cette semaine, Apple avait commencé à fabriquer l’iPhone 14 en Inde, alors qu’elle cherchait à diversifier sa chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine.

L’annonce fin septembre a marqué un changement majeur dans sa stratégie et est intervenue à un moment où les entreprises technologiques américaines cherchaient des alternatives à la Chine, l’usine du monde depuis des décennies.

Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt cette année que la société cherchait à augmenter la production dans des pays tels que le Vietnam et l’Inde, citant la politique stricte de la Chine en matière de Covid comme l’une des raisons.

Kuo a déclaré sur Twitter qu’il pensait que Foxconn accélérer l’expansion de la capacité de production d’iPhone en Inde à la suite des fermetures de Zhengzhou et des manifestations qui en ont résulté.

La production d’iPhones par Foxconn en Inde augmentera d’au moins 150% en 2023 par rapport à 2022, a-t-il prédit, et l’objectif à plus long terme serait d’expédier entre 40% et 45% de ces téléphones depuis l’Inde, contre moins de 4 % à présent.

— Chris Isidore a contribué à ce rapport.