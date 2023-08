Apple a testé l’Apple Watch Ultra de couleur foncée

Apple a envisagé deux options de couleur titane Apple Watch Ultra avant le lancement de l’appareil l’année dernière, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui affirme qu’en plus de la finition en titane naturel qu’Apple propose avec le portable, une nouvelle finition en titane foncé a également été testée.

Gurman dit qu’Apple décidant de ne pas produire une édition en titane foncé de l’Apple Watch Ultra originale était uniquement esthétique et que les concepteurs ne l’aimaient tout simplement pas, ouvrant la possibilité que le portable de nouvelle génération, qui devrait être lancé plus tard cette année, pourrait introduire la finition en titane foncé.

Une publication sur le réseau social chinois Weibo (via MacRumeurs) affirme qu’Apple cherche à réduire le poids total du portable, qui est considérablement plus lourd que l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 8, notamment en raison de l’écran plus grand et du châssis en titane de l’appareil.

Dans un rapport séparé, l’analyste de l’industrie Ming-Chi Kuo a affirmé Apple utiliserait de nouvelles pièces imprimées en 3D pour l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération, notamment la couronne numérique, le bouton latéral et le bouton d’action.

Le rapport, basé sur des vérifications de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, a suggéré que certaines des pièces mécaniques en titane de la prochaine Apple Watch Ultra seraient imprimées en 3D, remplaçant le processus CNC que les composants subissent pour la version actuelle du portable, aidant Apple à améliorer le temps de production et réduire le coût de production.