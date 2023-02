Apple a télégraphié que les choses s’amélioraient après un trimestre difficile

Apple a annoncé jeudi un trimestre de décembre difficile, y compris la plus forte baisse de revenus trimestriels de la société depuis 2016, ainsi que des baisses de ventes dans ses activités iPhone, Mac et wearables.

Au début, les investisseurs n’aimaient pas les résultats, les actions Apple chutant jusqu’à 4 % dans les transactions prolongées.

Mais le titre a connu une brève reprise après que le directeur financier Luca Maestri a commencé à donner des points de données lors d’un appel aux analystes, suggérant que les performances d’Apple s’amélioreront au cours du trimestre en cours, même si les ventes globales seront toujours en baisse par rapport à l’année dernière.

Le géant de la technologie n’a pas fourni de conseils depuis le début de la pandémie. Mais ses points de données – ou “informations directionnelles”, comme l’appelle la direction – permettent aux analystes couvrant l’action d’avoir une idée de la situation de l’entreprise et de mettre à jour leurs modèles.

Voici comment les déclarations prospectives d’Apple jeudi se décomposent.

“Pour l’iPhone, nous nous attendons à ce que la performance de nos revenus d’une année sur l’autre du trimestre de mars s’accélère par rapport à la performance des revenus d’une année sur l’autre du trimestre de décembre”, a déclaré Maestri. “Cela représente une accélération de notre performance commerciale sous-jacente d’une année sur l’autre, car le trimestre de décembre a bénéficié d’une semaine supplémentaire.”

L’iPhone est de loin le plus grand segment de produits d’Apple, représentant 56 % des ventes au cours du dernier trimestre. Apple a déclaré jeudi que les ventes d’iPhone avaient diminué de plus de 8 % d’une année sur l’autre. Mais le commentaire de Maestri suggère qu’ils ne continueront pas à baisser aussi rapidement au cours du trimestre de mars.

La direction a déclaré que l’une des raisons de la baisse en novembre et décembre était qu’elle ne pouvait pas fabriquer suffisamment d’iPhones haut de gamme en raison des restrictions de Covid dans les usines chinoises, et que la production avait repris.

Pourtant, il existe un risque que les clients qui n’ont pas pu trouver un nouveau téléphone pendant la période des fêtes abandonnent simplement, plutôt que d’en acheter un au cours du trimestre en cours. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il était “très difficile d’estimer” cette possibilité lorsque les analystes ont demandé lors de l’appel.

Avant jeudi, les analystes s’attendaient à ce qu’Apple atteigne environ 98 milliards de dollars de ventes au cours du deuxième trimestre fiscal de la société.

Jeudi, Apple a déclaré que ses revenus avaient diminué de 5,49 %. L’année dernière, au cours du trimestre de mars, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 97,28 milliards de dollars. Une baisse similaire au cours du trimestre de mars de cette année placerait les ventes autour de 92 milliards de dollars.

Donc, à première vue, cela aurait dû être une déception.

Mais comme Apple l’a expliqué, une baisse de 5,49 % serait en fait une amélioration par rapport au trimestre de décembre, car les résultats d’Apple au cours de ce trimestre ont été artificiellement stimulés par le fait qu’il y avait une semaine supplémentaire. En d’autres termes, la performance des revenus d’une année sur l’autre en décembre 2022 était encore pire qu’il n’y paraissait.

De plus, les fermetures de Covid dans les usines en Chine ont été un facteur important du manque à gagner, mais Apple a déclaré jeudi que sa production était revenue à un niveau avec lequel il était à l’aise, suggérant que l’approvisionnement ne sera pas aussi important pour le trimestre de mars. comme c’était le cas en décembre.

“Pour les services, nous nous attendons à ce que les revenus augmentent d’une année sur l’autre tout en continuant à faire face à des vents contraires macroéconomiques dans des domaines tels que la publicité numérique et les jeux mobiles”, a déclaré Maestri.

Les revenus des services ont été l’une des rares bonnes surprises pour Apple jeudi, alors que ses 20,77 milliards de dollars de ventes ont dépassé les attentes du consensus de Wall Street. Le segment comprend l’App Store, les garanties, iCloud et Apple Music, entre autres.

L’année dernière, Apple a enregistré 19,82 milliards de dollars de revenus de services au cours du trimestre de mars. La société suggère donc une augmentation à partir de là, même si les dirigeants ont déclaré que l’environnement reste difficile avec une baisse des ventes de jeux et de publicité.

“Pour Mac et iPad, nous nous attendons à ce que les revenus des deux catégories de produits diminuent à deux chiffres d’une année sur l’autre en raison de comparaisons difficiles et de vents contraires macroéconomiques”, a déclaré Maestri.

Cela représente un changement significatif pour l’iPad, qui était l’activité matérielle d’Apple à la croissance la plus rapide au cours du trimestre de décembre, avec une augmentation de près de 30 % sur une base annuelle pour atteindre 9,4 milliards de dollars de ventes. Maintenant, Apple suggère que l’entreprise passera d’une croissance de 30 % à une baisse de plus de 10 %.

En revanche, l’activité Mac a chuté de près de 29 % au cours du trimestre de décembre, mais Cook a déclaré aux analystes que c’était en partie à cause du moment où la société a lancé de nouveaux ordinateurs portables, et Apple a annoncé de nouveaux ordinateurs de bureau et portables Mac en janvier. Les ventes de Mac diminueront d’au moins 10 % au cours du trimestre de mars, sur la base de ces commentaires, mais s’amélioreront probablement.

“Nous prévoyons que la marge brute se situera entre 43,5% et 44,5%. Nous prévoyons que les OpEx se situeront entre 13,7 milliards de dollars et 14,9 milliards de dollars”, a déclaré Maestri.

Les marges d’Apple restent nettement supérieures à ce qu’elles étaient avant la pandémie. Par exemple, au cours du trimestre se terminant en décembre 2019, le dernier trimestre complet avant la déclaration de la pandémie de Covid, Apple a déclaré une marge brute de 38,4 %.

“Nous travaillons beaucoup sur la structure des coûts et cela porte ses fruits”, a déclaré Maestri.

Cook a déclaré jeudi à Steve Kovach de CNBC qu’Apple avait en fait dépassé son objectif de dépenses d’exploitation pour le trimestre de décembre.

“Nous sommes prudents et délibérés. Si vous regardez nos prévisions d’OpEx, ce que nous avons dit que nous allions faire ce trimestre, nous avons gagné un demi-milliard de dollars en dessous”, a déclaré Cook. “Nous réduisons donc les coûts.”