« Netflix a gagné il y a plusieurs années, ils sont les seuls à avoir l’ampleur et l’élan nécessaires pour continuer à faire ces investissements quelque peu fous dans la programmation », a-t-il déclaré.

Diller a également déclaré à CNBC qu’il estimait que Netflix avait un avantage insurmontable en matière de streaming vidéo, une entreprise qui a vu une explosion de nouveaux entrants, notamment Disney +, Apple TV + et NBCUniversal’s Peacock.

« Je pense que la réglementation, une réglementation appropriée, a du sens. Je ne veux pas les casser. Je ne pense pas que ce soit une idée si intelligente, mais quand vous avez de la taille et du pouvoir, vous devez avoir une réglementation, » il a dit.

« Je pense que lorsque vous atteignez une taille suffisante, la réglementation est bonne. J’ai grandi dans le secteur de la télévision, qui était entièrement réglementé par la FCC et des réglementations très strictes. Tout le monde, d’ailleurs, a prospéré pour le moins », a déclaré Diller, l’ancien PDG de Fox et Paramount Pictures.

« Match, le petit Match.com, verse 500 millions de dollars par an à Apple pour passer par leur magasin. Cela vous semble-t-il rationnel? » Diller a dit, se référant à la société de rencontres que IAC de Diller s’est transformé en une entité distincte l’année dernière .

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNBC sur les remarques de Diller, mais il a fermement défendu sa politique, affirmant que l’argent qu’il tire des frais de commission sert à maintenir et à sécuriser l’App Store d’une manière qui profite en fin de compte aux fabricants d’applications.

Dans une interview sur « Squawk Box » de CNBC, le président d’IAC et d’Expedia a déclaré que ses sociétés, et d’autres comme elles, étaient « surfacturées de manière dégoûtante ».

L’interview de Diller sur CNBC vendredi a eu lieu sur la petite île nouvellement ouverte, située sur la rivière Hudson dans l’ouest de Manhattan.

Le parc de 260 millions de dollars sur 2,4 acres – une décennie en construction et, à un moment donné, brièvement annulé – a été principalement financé par Diller et sa fondation familiale avec sa femme, la créatrice de mode Diane von Furstenberg.

Diller a engagé environ 160 millions de dollars pour aider à maintenir Little Island au cours des 20 prochaines années. New York aussi a contribué en argent public pour le projet. »

Le design était une collaboration entre MNLA, un cabinet d’architecture de paysage de New York et Heatherwick Studio, le cabinet basé à Londres fondé par Thomas Heatherwick, qui était également derrière le navire à Hudson Yards à Manhattan. Heatherwick a également conçu le Chaudron olympique pour les jeux de 2012 à Londres.

Lorsqu’on lui a demandé combien coûte Little Island de plus qu’il ne le pensait à l’origine, Diller a répondu: « Je me contenterais du double. »

Divulgation: Comcast est le propriétaire de NBCUniversal, la société mère de CNBC.