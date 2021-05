Apple a rejeté près d’un million de nouvelles applications en 2020: voici pourquoi

Apple a déclaré mardi avoir rejeté près d’un million d’applications soumises à son App Store pour la première fois en 2020.

L’annonce est le dernier signe qu’Apple devient plus transparent sur la façon dont il approuve et rejette les applications iPhone en réponse à un examen minutieux, y compris un procès d’Epic Games et l’attention réglementaire des législateurs.

Apple fait valoir qu’en ayant un système dans lequel l’entreprise approuve chacune des 1,8 million d’applications du magasin et leurs mises à jour, en comparant les applications à une longue liste de règles de l’App Store, elle peut protéger les utilisateurs d’iPhone des escroqueries, des logiciels malveillants et des pauvres. expériences utilisateur de qualité.

Apple a proposé un certain nombre de statistiques sur son processus de rejet d’applications en 2020.

Il a rejeté près d’un million d’applications soumises pour la première fois

Il a rejeté près d’un million de mises à jour d’applications.

48 000 applications ont été supprimées pour avoir utilisé des «fonctionnalités cachées ou non documentées», souvent des outils logiciels qu’Apple utilise en interne pour ses propres applications.

150 000 applications ont été supprimées parce qu’il s’agissait de spam ou de copie d’une autre application.

215 000 applications ont été supprimées car elles ont collecté trop de données utilisateur ou d’autres violations de la vie privée.

95000 applications ont été supprimées pour fraude, souvent parce qu’elles ont changé après l’examen d’Apple pour devenir un type d’application différent, y compris des applications de jeu ou de la pornographie.

Apple a démarré 470 000 comptes à partir de son programme de développement en raison de fraudes.

En outre, Apple a déclaré que le mois dernier, il avait rejeté 3,2 millions d’installations d’applications utilisant un certificat d’entreprise, ce qui est un moyen d’échapper à l’App Store avec un outil que les grandes entreprises utilisent pour installer des applications à usage interne sur les iPhones d’entreprise.

La divulgation intervient alors que l’affaire antitrust d’Epic Games contre Apple s’est concentrée sur les échecs de l’App Store. Le fabricant de Fortnite cherche à forcer Apple à lui permettre de proposer sa propre boutique d’applications pour les iPhones et de contourner les frais de 30% de l’App Store d’Apple pour les achats intégrés.

Les avocats d’Epic ont fait valoir que l’App Store d’Apple est un «jardin clos» qui gêne les fabricants de logiciels concurrents et que les règles d’Apple sont appliquées de manière inégale aux différents développeurs.

Epic a également déclaré que le processus d’Apple était imparfait, permettant parfois d’approuver des logiciels malveillants pour le magasin, et que les propres employés d’Apple disent parfois que son processus n’est pas assez bon pour empêcher la fraude. Lors du procès, Epic Games a interrogé le directeur principal d’Apple, Trystan Kosmynka, qui dirige le département App Review d’Apple, et lui a fait admettre qu’Apple faisait des erreurs sur certaines applications qu’il approuve ou rejette.

Apple a déclaré dans une présentation de diapositives présentée lors du procès qu’il a utilisé une combinaison de 500 examinateurs humains et de contrôles automatisés pour examiner environ 5 millions d’applications par an, y compris les mises à jour, entre 2017 et 2019, avec des taux de rejet allant de 33% à 36%. Les employés d’Apple ont fait valoir lors du procès que le nombre d’erreurs qu’il commettait était minime par rapport à l’échelle de son App Store.

Apple a défendu l’App Store comme une partie essentielle et indivisible de son activité, affirmant que c’était le seul moyen pour les consommateurs d’installer un logiciel sur un iPhone.

La semaine dernière, un avocat d’Apple a fait valoir qu’autoriser les utilisateurs à installer des logiciels depuis l’extérieur de l’App Store, comme le fait Android, créerait des risques pour la sécurité et qu’Apple ne voulait pas être Android.