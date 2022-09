C’est un bon moment pour de nombreux utilisateurs d’iPhone. L’iOS 16 est enfin disponible en téléchargement, apportant une multitude de modifications à l’écran de verrouillage, des mises à jour dans Messages, Mail et de nouvelles façons d’interagir avec des photos et des vidéos à l’aide de Live Text et Visual Look Up. L’iOS 16 sera disponible pour tous les iPhone lancés après l’iPhone 8, mais il existe quelques fonctionnalités spéciales qui ne sont disponibles qu’avec les modèles d’iPhone 14 Pro les plus récents : toujours affiché et Dynamic Island.

L’iOS 16 apporte de nouvelles fonctions intéressantes telles que la possibilité de modifier et de supprimer les textes envoyés sur iMessage, la plus grande refonte de l’écran de verrouillage jamais réalisée, un lecteur de musique plein écran immersif pour l’écran de verrouillage et l’accent mis sur les fonctionnalités de qualité de vie.

Les utilisateurs d’iPhone célèbrent avec des mèmes. Eh bien, certains d’entre eux.

Les utilisateurs d’iPhone 6,7 et SE (1ère génération) qui regardent les utilisateurs d’iPhone supérieurs parler d’iOS 16 ressemblent à : #iOS16 pic.twitter.com/lHLXw1mCCh – Rencontre Patel (@mn_google) 12 septembre 2022

Les utilisateurs Apple vérifient leurs paramètres pour la mise à jour iOS 16 toutes les deux minutes #iOS16 pic.twitter.com/z5X1Ez5vBi — Yuhan Zama (@yuhan_zama) 12 septembre 2022

pov: vous avez regardé ios 16 “préparer la mise à jour” pendant 43 minutes #iOS16 pic.twitter.com/7qor8AWrw6 — anica ☼ ♡ (@anicatelat) 12 septembre 2022

Apple a annoncé le lancement d’iOS 16 lors de l’événement Far Out à Cupertino, et l’attente est enfin terminée. Vous pourrez mettre à niveau certains modèles plus anciens, notamment l’iPhone SE (deuxième génération ou ultérieure), l’iPhone 8 et les modèles plus récents, allant jusqu’à la dernière série d’iPhone 14. La huitième version bêta publique d’iOS 16 a été lancée le mois dernier.

Lors de l’événement Far Out, Apple a lancé la série iPhone 14 – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Alors que l’iPhone 14 (avec écran de 6,1 pouces) et l’iPhone 14 Plus (écran de 6,7 pouces) seront les options les plus populaires pour les personnes au budget serré, la vraie affaire se trouve dans la nouvelle série iPhone 14 Pro.

