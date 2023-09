Apple a presque lancé un iPad de 14 pouces de grande taille cette année, l’appareil semble désormais reporté

Apple a presque sorti son plus grand iPad jamais conçu cette année, bien qu’aucun iPad de ce type ne soit désormais dans le portefeuille de produits imminent du fabricant d’iPhone, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui rapporte qu’Apple « s’est rapproché » de la sortie d’un tout nouveau modèle d’iPad de 14 pouces cette année. année.

Écrire dans son newsletter hebdomadaire Power On dimanche (via MacRumeurs), Gurman affirme qu’Apple a failli sortir un modèle de 14 pouces, dans ce qui aurait été le plus grand ‌iPad‌ à ce jour. Le modèle surdimensionné fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années, même si les projets ont peut-être été reportés, voire annulés.

L’appareil dominerait le plus grand iPad existant, l’iPad Pro de 12,9 pouces, et serait probablement destiné aux créatifs, qui pourraient utiliser la plus grande toile avec Final Cut Pro et Logic Pro, qui sont désormais tous deux disponibles pour l’iPad.

Par ailleurs, Gurman a affirmé que Apple travaille sur un tout nouveau Magic Keyboard pour son iPad Pro de nouvelle génération qui, pour la première fois sur un Magic Keyboard, le boîtier supérieur – la zone autour du clavier lui-même – sera en aluminium, correspondant au design récent des MacBook, donnant à l’iPad une esthétique semblable à celle d’un Mac tout en donnant au clavier une structure plus solide.

Contrairement à l’iPad surdimensionné de 14 pouces, il est entendu que le nouveau Magic Keyboard est toujours en cours de développement et sera probablement publié parallèlement à la prochaine mise à jour de l’iPad Pro d’Apple.