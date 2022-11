Apple a “presque arrêté” ses dépenses publicitaires sur Twitter, selon Elon Musk

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a demandé à Apple si le fabricant d’iPhone détestait la “liberté d’expression” après avoir affirmé qu’Apple avait “en grande partie arrêté” ses dépenses publicitaires sur Twitter suite à la prise de contrôle par Musk du réseau social, qui a connu de multiples changements controversés. la plate-forme, y compris le déblocage des comptes de haut niveau qui avaient précédemment violé les conditions de Twitter.

Depuis qu’il a repris Twitter, Musk a vu de nombreux annonceurs retirer leurs dépenses alors que le réseau social traverse une période assez mouvementée, notamment des licenciements massifs de personnel, une poussée pour déplacer les utilisateurs vers le service d’abonnement mensuel payant du service, et la possibilité pour tout utilisateur d’afficher un badge de vérification bleu sur son profil, sans aucune vérification d’authentification préalable.

Selon le Washington PostApple était le premier annonceur sur Twitter au premier trimestre 2022, dépensant 48 millions de dollars en publicités sur le réseau social, représentant plus de 4 % des revenus de Twitter ce trimestre.

Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Détestent-ils la liberté d’expression en Amérique ? – Elon Musk (@elonmusk) 28 novembre 2022

Apple ne s’est pas complètement éloigné des publicités sur Twitter, cependant, de nombreuses marques, dont Coca-Cola, Verizon, Volkswagen et d’autres, ont complètement cessé de diffuser des publicités sur Twitter, Musk aurait personnellement appelé les PDG de certaines marques pour essayer et les persuader de continuer à travailler avec l’entreprise, selon le Financial Times.

Musk a précédemment indiqué clairement qu’il souhaitait abandonner la dépendance de Twitter vis-à-vis des annonceurs, le milliardaire se concentrant plutôt sur la monétisation via l’abonnement Twitter Blue de 7,99 $/mois de la plateforme, qui devrait être à nouveau disponible cette semaine après avoir été retiré peu de temps après que Musk a mis en œuvre des modifications de l’offre de services.