Samsung, sans doute le plus grand acteur de l’espace des smartphones pliables, pourrait bientôt faire face à la concurrence de son concurrent le plus féroce, Apple. Selon un rapport récent, Apple a commencé les premiers travaux sur un modèle d’iPhone avec un écran pliable. Le rapport indique qu’Apple a même développé des prototypes d’écrans pliables pour des tests internes, mais n’a pas solidifié les plans de lancement d’un iPhone pliable.

Le rapport, publié dans Bloomberg, cite des sources proches du sujet disant que le développement n’est pas allé au-delà d’un simple affichage. À l’instar des autres offres du marché, un iPhone pliable permettra à Apple de proposer un écran plus grand dans un emballage plus compact. Le rapport indique également qu’Apple a discuté en interne de plusieurs tailles d’écran pliables, dont une qui se déplie à une taille similaire à celle de l’écran 6,7 pouces de l’iPhone 12 Pro Max. Les écrans pliables d’Apple, selon le rapport Bloomberg, ont une charnière presque invisible avec l’électronique placée derrière l’écran.

Si cela est vrai, ce sera un changement monumental pour Apple, qui a été le pionnier de la forme de smartphone à dalle de verre. Le rapport indique cependant qu’Apple est encore à des années d’un smartphone pliable et qu’il est également possible que la société n’apporte jamais d’iPhone pliable.

Maintenant, ce n’est pas la première fois que des rapports sur un iPhone pliable d’Apple font surface. En décembre de l’année dernière, il a été signalé que la société travaillait peut-être sur un smartphone pliable en forme de clapet. Le pronostiqueur connu Jon Prosser avait alors déclaré qu’Apple travaillait avec Samsung pour fabriquer le panneau OLED pliable pour les iPhones pliables spéculés.

Plus tôt, en novembre, un site Web Isreali avait annoncé qu’un iPhone pliable était en préparation et se situerait entre l’iPhone et l’iPad Mini dans la gamme du géant basé à Cupertino. Le rapport a également émis l’hypothèse qu’Apple pourrait interrompre son iPad Mini s’il met un iPhone pliable sur le marché.