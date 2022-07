Apple a navigué dans la pandémie pour enregistrer des ventes et des bénéfices. L’inflation peut changer cela

Apple a résisté à presque toutes les tempêtes des deux dernières décennies. Ses iMac et iPod alimentés par le crash des dot-com au tournant du siècle, et ses iPhones l’a aidé à surmonter la grande récession une décennie plus tard. Mais le géant de la technologie a peut-être rencontré son match avec le dernier pic d’inflation.

La société de Cupertino, en Californie, devrait publier un rapport financier pour son trimestre fiscal jeudi après-midi, nous donnant un aperçu de ses revenus et de ses bénéfices d’avril à juin. Les observateurs d’Apple traitent généralement l’événement comme une formalité – semblable à un contrôle de la température au cabinet du médecin – avant que la saison des achats des fêtes à succès de l’entreprise ne commence cet automne avec le lancement du prochain iPhone.

Mais cette fois pourrait être différente.

Wall Street s’est habitué aux ourlets d’Apple sur la façon dont les effets de la pandémie de COVID-19 sont toujours difficile à planifier ou à atténuer. Mais jeudi, les analystes se pencheront sur les données financières pour tout signe de la façon dont inflation mondialemêlé à des taux de chômage historiquement bas et à marché du travail tendua changé la fortune de l’entreprise.

“The Street est bien conscient de la faiblesse de ce trimestre”, a écrit l’analyste de Wedbush Securities, Daniel Ives, dans une note aux investisseurs la semaine dernière. Mais, a-t-il dit, la demande d’iPhone semble “se maintenir malgré les craintes”.

Ce n’est pas le cas pour tout le monde cependant. Mardi, Walmart, le plus grand détaillant aux États-Unis, a déclaré les clients commencent à réduire leurs dépenses dans un contexte de hausse des prix de la nourriture et du carburant. Le Fonds monétaire international, quant à lui, averti que les économies des États-Unis, de la Chine et de l’Europe pourrait être au bord d’une récession mondiale. Tout cela soulève la question de savoir si une marque de luxe comme Apple pourra continuer à affronter les tempêtes à venir.

Sarah Tew / Crumpe



Tout observateur Apple à long terme connaît bien la nervosité autour de la fortune de l’entreprise. Les publications de résultats d’Apple sont généralement précédées d’un cortège de notes d’analystes et de gros titres apparemment sombres, suivis uniquement par les résultats de l’entreprise. des résultats généralement positifs. Mais certaines personnes ne peuvent toujours pas secouer la peur que la montée en flèche d’Apple de proche de la faillite en 1998 à la plus grande entreprise du monde aujourd’hui finira par se terminer, et potentiellement avec une tournure de fortune choquante.

Bien que les lois de la gravité disent que tout ce qui monte doit finir par baisser, Apple a pu battre les estimations moyennes de Wall Street pour ses bénéfices chaque trimestre depuis février 2020, date de sa première a averti les investisseurs de la pandémie de coronavirus, selon les données compilées par Reuters. Ce trimestre, il devrait enregistrer 1,16 $ par action de bénéfices, contre 82,7 milliards de dollars de ventes.

“La rigidité du cycle de mise à niveau de l’iPhone est toujours sous-estimée par les investisseurs”, a déclaré Ives, notant l’estimation de son équipe selon laquelle 240 millions des 1 milliard d’iPhones actifs dans le monde aujourd’hui n’ont pas été mis à niveau depuis environ 3,5 ans. “Cela témoigne de manière importante de la trajectoire de croissance d’Apple au cours des 12 à 18 prochains mois.”

Cette voie de croissance sera tirée par l’iPhone, qui représente toujours plus de la moitié des revenus de l’entreprise. Alors que les analystes d’Evercore ISI ont déclaré qu’ils surveilleraient les signes de la croissance d’Apple au-delà de son milliard d’iPhones actifs, ils n’ont pas non plus sonné l’alarme. “Nous voyons la demande rester intacte au cours des prochains trimestres, à moins d’un nouveau choc macroéconomique majeur”, ont-ils écrit.

Monde fou

Lorsque la pandémie de coronavirus a commencé, les investisseurs de Wall Street étaient terrifiés à l’idée que l’économie s’arrête brutalement alors que le monde entrait dans une série de blocages, perturbant tout, de la fabrication aux expéditions en passant par les achats. L’industrie technologique est cependant largement en tête, car les gens ont commencé à s’approvisionner en nouveaux ordinateurs travailler et apprendre à la maison. Ils ont acheté et joué à des jeux vidéo à un rythme recordet ils ont souscrit des abonnements pour HBO Max, Disney Plus et Apple TV Plus, les transformant en concurrents de taille pour Netflix.

“La rigidité du cycle de mise à niveau de l’iPhone est toujours sous-estimée par les investisseurs.” Daniel Ives, Wedbush Securities

Deux ans après le début de la pandémie, les investisseurs ont trouvé de nouvelles choses à craindre. Même si la pandémie de coronavirus n’est en aucun cas terminée – la dernière variante, appelée BA.5, est considéré comme extrêmement contagieux et évite “en grande partie” les anticorps des infections antérieures – la nouvelle menace financière de l’inflation est apparue dans le monde entier. Des pénuries d’approvisionnement persistantes, exacerbées par L’attaque de la Russie contre l’Ukrainese sont combinés à la hausse des salaires et à des statistiques d’emploi quasi record pour créer un tourbillon financier de hausse des prix de l’essence, de la nourriture et du logementmenaçant d’augmenter les coûts pour presque tout le reste du processus ou déclencher une récession.

L’industrie technologique a répondu, pendant ce temps, en “freinant l’embauche”, a écrit la semaine dernière Brent Thill, analyste chez Jefferies Research. Ces mouvements, par GoogleTwitter et, oui même Apple selon Bloomberga suscité de nouvelles craintes parmi les investisseurs selon lesquelles “l’affaiblissement des tendances en matière d’embauche pourrait être un signal précoce indiquant que les entreprises observent un ralentissement de la demande”.

Maintenant, la question que le PDG d’Apple Tim Cook et son équipe seront probablement confrontées jeudi est de savoir si ce ralentissement de la demande est bien réel et ce qu’il prévoit de faire à ce sujet. Après tout, Apple devrait annoncer son iPhone 14 de nouvelle génération à l’automnela plus importante de ses sorties de produits aux côtés de nouvelles iPadmontres Apple et Ordinateurs Mac.

Mais même si nous arrêtons tous d’acheter autant d’iDevices, selon les analystes de Morgan Stanley, Apple semble également prêt pour cela. “Au cours des 40 dernières années et plus, Apple a construit une plate-forme technologique de pointe avec un positionnement dominant sur plusieurs grands marchés finaux du matériel”, ont-ils écrit la semaine dernière.

Maintenant, il se concentre sur les abonnements, qui offrent des ventes plus prévisibles et à long terme. “La voie vers plus de 3 billions de dollars de capitalisation boursière”, ont-ils déclaré, sera construite sur une masse d’abonnements “moins chers qu’une tasse de café”.