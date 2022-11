Apple a limité une fonction AirDrop cruciale en Chine quelques semaines avant les manifestations

Les manifestations en Chine ont attiré l’attention internationale en tant que plus grand défi du poste de Premier ministre du président Xi Jinping et un coup majeur à l’autorité de longue date du Parti communiste chinois (PCC).

Mais leur propagation en Chine a été partiellement entravée par un changement clé dans Pomme La fonction AirDrop de, lancée quelques semaines seulement avant les troubles.

AirDrop, qui permet aux utilisateurs de partager du contenu entre des appareils Apple, est devenu un outil important dans les efforts des manifestants pour contourner les régimes de censure autoritaires ces dernières années.

En effet, il repose sur des connexions sans fil entre les téléphones, plutôt que sur la connectivité Internet, ce qui le place au-delà de la portée des modérateurs de contenu Internet. Il utilise Bluetooth pour former un réseau Wi-Fi peer-to-peer entre deux appareils.

L’outil a été largement utilisé lors des manifestations pro-démocratie de 2019 à Hong Kong, lorsque les manifestants partager des messages et de la littérature de protestation avec les passants et les visiteurs de Chine continentale via le réseau ouvert d’AirDrop.

Plus récemment, à la mi-octobre, AirDrop aurait été utilisé pour diffuser des messages basés sur des bannières produites par un manifestant de Pékin connu sous le nom de “Bridge man”.