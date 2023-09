Apple a lancé son iPhone le plus cher à ce jour

Bonjour, lecteurs de Quartz !

Voici ce que vous devez savoir

Vous pouvez désormais dépenser encore plus d’argent pour un iPhone. Mais à au moins ça peut être rose! Plus de détails ci-dessous.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

McDonald’s met fin aux sodas en libre-service. D’ici 2032, toutes les machines à soda NOUS McDonalds prises électriques sera derrière le comptoir, comme les espaces de restauration rétrécissent et sont high-tech les services au volant prolifèrent.

BP et Ford opèrent des changements au sommet. Bernard Looney, PDG du géant pétrolier britannique se retire sur la non-divulgation des relations avec les employés, qui sera remplacé par intérim par le directeur financier Murray Auchincloss, tandis que le constructeur automobile américain met en place deux des descendants du fondateur Henry Ford aux premières places car l’entreprise se concentre davantage sur les véhicules électriques.

Il y a du nickel dans ces collines. Le ministère américain de la Défense donne 20,6 millions de dollars à développeurs de mines au Minnesota dans le but de renforcer la chaîne d’approvisionnement nationale en nickel, un métal utilisé dans les matériaux aérospatiaux et les batteries lithium-ion.

L’iPhone 15 est là

Après que le 15 ait fait ses débuts hier lors de l’événement Wonderlust d’Apple, les investisseurs n’ont pas été impressionnés : l’action d’Apple était en baisse de 1,7.% dans les échanges de fin de séance, à 176,30 $ par action au moment de la rédaction. Les nouveaux modèles ne sont peut-être pas très différents des anciens, mais c’est la même chose pour les dernières versions. Jetons un coup d’œil aux nouveautés.

📷 Appareil photo légèrement meilleur

📱 Écran légèrement meilleur

🩷 Nouvelle couleur de carrosserie rose

💰 Prix record (pour les clients iPhone Pro Max, qui paieront 1 199 $, ou, si vous souhaitez payer pour une mise à niveau de stockage jusqu’à un téraoctet complet, 1 599 $)

🔌 Port USB-C, alors qu’Apple cède finalement à la pression de l’UE pour abandonner son câble Lightning propriétaire et adopter la norme

Diego Lasarte fait le point tout ce que tu dois savoir.

Instacart ne se dirige peut-être pas vers un succès instagrammable

Le service de livraison d’épicerie en ligne Instacart sera rendu public la semaine prochaine, offrant ainsi à ses investisseurs en capital-risque la sortie qu’ils recherchaient. La société dispose d’une petite base d’utilisateurs avec des marges élevées sur les frais, les logiciels d’entreprise d’épicerie et la publicité, mais les investisseurs s’attendent à ce que le titre décolle rapidement à mesure que le secteur technologique rebondit après une année de réduction des risques.

Et ils sont je vais avoir quelques questions. En voici juste un :

Q. Pourquoi la clientèle d’Instacart est-elle si petite ? Avec seulement 7,7 millions d’utilisateurs, il est curieux qu’Instacart ne soit pas sorti un peu plus rebondi de la pandémie (d’autant plus que le service de livraison de repas DoorDash compte 32 millions d’utilisateurs mensuels).

La mortalité maternelle est réparable

Le taux mondial de mortalité maternelle a diminué entre 2000 et 2015 – la première baisse de ce type dans l’histoire – mais en 2016, cette progression s’est stabilisée. Depuis lors, ce taux a augmenté dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Aujourd’hui, une nouvelle mère meurt en couches toutes les deux minutes.

Hier, la Fondation Bill et Melinda Gates a publié son septième rapport annuel Goalkeepers, qui suit les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs de développement convenus en 2015 par 193 dirigeants mondiaux. Même si les chiffres ne sont pas étonnants en matière de mortalité maternelle, le rapport cite plusieurs solutions qui seraient faciles – et peu coûteuses – à mettre en place. Voici quelques-uns:

1️⃣ Réduire les hémorragies du post-partum

2️⃣ Des suppléments qui combattent la malnutrition

3️⃣ Traitement de l’anémie

Et bien sûr, il est même possible que l’IA intervienne. Apprenez-en davantage sur le rapport et pourquoi il y a toutes les raisons d’espérersi des mesures sont prises rapidement.

Des découvertes surprenantes

Vos médicaments contre le rhume ne font peut-être rien pour vous. La phényléphrine, un ingrédient clé des produits en vente libre froid et les médicaments, est tout à fait dansefficace, selon la Food and Drug Administration.

Les actions Campari ont augmenté de plus de 520 % sous la direction de son PDG sortant. Que bien au-delà l’indice Stoxx Europe 600, en hausse de seulement 16% dans le même temps.

Il existe un livre de recettes officiel de Catane. Faire les 77 recettes avec des amis le fera probablement apporte moins de risques de combat que de jouer au jeu.

Le vin a inondé les rues d’une ville portugaise. Presque 600 000 gallons Une moitié du liquide cramoisi a été accidentellement déversée à São Lourenço do Bairro, suffisamment pour remplir une piscine olympique.

Sony lance un programme d’accueil pour son chien robot d’une valeur de 2 900 $. C’est vraiment juste un programme de recyclage pour les vieux corps d’Aibo, qui seront remis à neuf et donnés à des établissements médicaux qui n’acceptent souvent pas les vrais chiens.

