L’iPhone 15 est officiellement ici. Comme pour les précédents nouveaux modèles de téléphone mobile d’Apple, il aura un appareil photo légèrement meilleur, un écran légèrement meilleur et une multitude d’autres améliorations et options marginales (par exemple, il est désormais disponible en rose). Il s’accompagnera également d’un prix record pour un iPhone, du moins pour les clients du iPhone Pro Max.

Semblable à l’iPhone 14, la nouvelle version comprend un modèle de base (le IPperfectionner 15), un modèle de base avec un écran plus grand (le iPhun 15 Plus), un modèle de luxe (le iPhun 15 Pro), et un modèle de luxe avec un écran plus grand (l’avantmentionné Pro Max.).

Le coût de la plupart des modèles d’iPhone 15 restera le même que celui des versions précédentes, tandis que le prix de l’iPhone Pro Max passera de 100 $ à 1 199 $, ce qui en fera l’iPhone le plus cher de tous les temps. Il est également accompagné de mises à niveau potentielles des spécifications techniques du modèle, notamment une version avec un téraoctet complet de stockage qui coûtera 1 599 $.

Les nouveaux modèles ont été lancés aujourd’hui au « Wonderlust » d’Apple événement. Même si la réaction des clients reste à connaître, les investisseurs n’ont pas été impressionnés. L’action Apple était en baisse de 2 % en fin de séance, à 175,78 dollars par action.

Apple adopte le chargeur USB-C, après la pression de l’UE

La différence matérielle la plus significative du nouveau téléphone réside dans l’introduction d’un nouveau type de port de chargement. Au lieu du câble Lightning propriétaire d’Apple, le port de chargement et le port casque de l’iPhone 15 utilisent la norme USB-C.

Ce changement intervient environ un an après la Commission européenne a statué que tous les smartphones doivent utiliser l’USB-C pour les ports de chargement, citant le coût pour les consommateurs de devoir posséder plusieurs types de câbles. Les nouveaux iPhones répondront enfin à ces critères quelques mois seulement avant la date limite de 2024 fixée par la commission.

De plus, Apple a remplacé le commutateur de sourdine sur le côté du téléphone par le « bouton d’action » personnalisable qui peut être programmé pour effectuer des opérations telles qu’allumer l’appareil photo ou démarrer un mémo vocal.

Les dirigeants d’Apple ont également annoncé qu’ils élimineraient progressivement le cuir des étuis pour iPhone et iPad, ainsi que des bracelets Apple Watch, invoquant des préoccupations environnementales.

En ce qui concerne les autres produits de la société, l’événement a également présenté la nouvelle Apple Watch Ultra 2, avec des mises à niveau tout aussi minimes, tandis que des mises à jour de la gamme MacBook sont attendues en octobre.

Citable : le design stagnant de l’iPhone

« MDR, elle a dit ‘tout nouveau design’ avec un visage impassible. » — Influenceur technologique Marcus Brownlee réaction instantanée aux fonctionnalités familières du nouvel iPhone.

Apple augmente ses prix alors que les anciens iPhones conservent leur valeur

Lors du lancement de l’événement « Wonderlust », Kaiann Drance, vice-président du marketing des produits iPhone d’Apple, a qualifié l’augmentation du prix de l’iPhone Pro Max en affirmant que les iPhones « conservent de la valeur plus longtemps que tout autre smartphone », faisant des modèles d’iPhone les plus récents un produit de luxe. achat et un investissement avec valeur de revente.

En effet, de plus en plus de consommateurs exclus de l’achat de nouveaux modèles haut de gamme sont adopter le marché de la revente-avec la bénédiction d’Apple. L’entreprise a commencé à vendre modèles remis à neuf sur son site Internet en 2016, répertoriant les modèles d’occasion pour des centaines de dollars sous leur prix d’origine.

Ainsi, alors qu’Apple augmente les prix de ses smartphones bien au-dessus de ceux de ses concurrents, la société comprend qu’elle ne commercialise pas le dernier iPhone à tout le monde.

