Apple a lancé la série iPhone 14 et Twitter est prêt avec les mèmes qui vendent des reins

Apple a lancé la nouvelle série d’iPhone 14 comprenant l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. L’iPhone 14 a été au prix de Rs 79 900 et plus pour la variante de stockage de 128 Go de base de l’iPhone 14. La variante 256 Go de l’iPhone 14 est au prix de Rs 89 900 en Inde, tandis que la variante haut de gamme de 512 Go est au prix de Rs 1,09 900 dans le pays. L’iPhone 14 Plus, en revanche, est au prix de Rs 89 900 pour la variante de base de 128 Go, de Rs 99 900 pour la variante de stockage de 256 Go et de Rs 1,19 900 pour la variante de stockage de 512 Go en Inde.

L’événement Far Out à Cupertino a débuté mercredi. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus offrent tous deux le même chipset A15 Bionic que celui de la série iPhone 13 et le design est également le même. Des améliorations viennent dans l’appareil photo et une nouvelle fonction SOS d’urgence par satellite, bien que cette dernière ne fonctionnera pas en Inde.

Twitter, une fois de plus, est prêt avec les blagues qui vendent des reins. Tous les iPhones semblant être presque “identiques” sont également une blague de longue date. Avec le lancement de la nouvelle série, les mèmes roulent sur Twitter.

moi en attente #iPhone14 baisser, pour que le prix de l’iPhone 13 baisse, pour que le prix de l’iPhone 12 baisse afin que je puisse acheter l’iPhone 11. #AppleEvent pic.twitter.com/n5ejwUlThN – Rencontre Patel (@mn_google) 6 septembre 2022

Vidéos YouTube quand l’iphone 14 est sorti #iPhone14 pic.twitter.com/3eGosd4GWM – LE BOXEUR (@peterdcomedian) 1er septembre 2022

Quand tu meurs en vendant ton rein pour un iphone6 ​​et ensuite tu baisses les yeux pour voir la sortie de #iPhone14 #iPhone14Pro #iPhone14ProMax pic.twitter.com/o9mNdRdNvk – Esprit maléfique (@ GHOST07P2) 7 septembre 2022

#AppleEvent Apple iPhone 14 #iPhone14Pro #iPhone14 Pendant ce temps les organes des utilisateurs d’Android : pic.twitter.com/Q7p1fKz3h7 – Comment le football a sauvé des humains – Un excellent livre à lire (@HowHumans) 7 septembre 2022

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont les deux modèles d’entrée de gamme de la gamme iPhone 14, l’iPhone 14 Plus offrant un écran plus grand que l’iPhone 14 vanille. L’iPhone 14 Plus vient à la place de l’iPhone ‘Mini’. et sera une variante plus grande de l’iPhone 14, à la place de la petite option fournie par l’iPhone Mini.

