Apple a « laissé beaucoup de nouvelles fonctionnalités audacieuses » pour Apple Vision Pro, selon un rapport

Apple a dévoilé son tout premier casque de réalité mixte, Apple Vision Pro, qui mélange le contenu numérique avec le monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur, plus tôt ce mois-ci à WWDC23, avec le nouvel appareil dont la sortie est prévue en 2024.

Malgré la présentation de certaines des nouvelles fonctionnalités du casque, notamment la possibilité de capturer et d’afficher des photos et des vidéos en 3D, de numériser le visage d’un utilisateur et de créer un avatar numérique réaliste, et plus encore, « Apple a laissé de nombreuses nouvelles fonctionnalités audacieuses qu’il avait développées pour le casque sur le sol de la salle de montage, du moins pour le moment.

Un reportage de The Information affirme que ces nouvelles fonctionnalités incluent des plans pour des expériences de fitness, des outils ambitieux pour aider les développeurs à créer rapidement et facilement du contenu de réalité augmentée et la possibilité de voir des avatars numériques complets pendant les appels vidéo, qui sont toujours en cours de développement avant la sortie du casque l’année prochaine.

Le rapport affirme « À un moment donné, cependant, Apple a prévu de nombreuses autres applications de fitness et de bien-être pour le casque, selon d’anciens employés qui ont travaillé sur l’appareil. Certains employés ont discuté de collaborations avec des marques telles que Nike pour s’entraîner avec le casque, tandis que d’autres ont enquêté sur des coussins faciaux mieux adaptés aux entraînements en sueur et à haute intensité, a déclaré l’une des personnes. Une proposition impliquait même de porter et d’interagir avec le contenu du Vision Pro sur un vélo stationnaire », a déclaré un ancien employé.

Le rapport affirme qu’Apple avait prévu de rendre le contenu 3D disponible sur Apple TV+, mais cela pourrait être annoncé plus tard.

Plus tôt dans la journée, Apple a publié sa toute première version bêta du développeur visionOS‌ 1.0, permettant aux développeurs de commencer à créer des applications pour Apple Vision Pro, le premier casque à réalité mixte d’Apple.