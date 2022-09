Apple à l’abri de la procédure de l’application Crypto Wallet, règles de poursuite

Une décision fédérale en Californie a dominé cette opposition Apple. est à l’abri de l’affaire “Toast Plus” en cours partout où une fausse application de poche crypto était disponible dans l’App Store d’Apple. Un client a poursuivi l’école technique pour avoir téléchargé l’application frauduleuse et a perdu des cryptos.

Apple n’est pas responsable des pertes après que le client a téléchargé une fausse application de chiffrement

Juge Phyllis J. Hamilton des États-Unis Le tribunal de district du district nord de la Californie a dominé cette opposition Apple. n’est en aucun cas responsable de procéder là où une application de portefeuille de crypto-monnaie malhonnête était disponible pour être transférée sur l’App Store de la société, selon Bloomberg mardi.

La plaignante Hadona Diep, une crypto-capitaliste, soupçonne Apple d’héberger une application mobile malhonnête qui imite Toast et une application de portefeuille XRP légitime. La fausse application avait un nom et un emblème identiques à son homologue légitime. Elle a déposé une action en catégorie contre l’école technique devant le tribunal du Maryland en septembre de l’année dernière; l’affaire a été transférée au district nord de Californie en décembre.

La procédure explique qu’en janvier 2018, l’avocat a téléchargé la fausse application sur l’App Store d’Apple et l’a utilisée pour lancer un transfert d’environ 474 pièces XRP de l’échange crypto Bittrex vers un portefeuille Rippex.

Rippex a fermé ses portes en février 2018, mais l’avocat peut toujours accéder à ses pièces à partir de portefeuilles alternatifs. L’avocate a ensuite “lié sa clé XRP personnelle, ou une phrase de départ, à Toast et en mars 2021”. Cependant, une fois qu’elle a vérifié son Toast et son compte en août 2021, elle a découvert que son compte avait été supprimé en mars 2021 et que ses pièces XRP déposées avaient été masquées pour être trouvées.

Diep a affirmé avoir plus de 5 000 $ de dommages et intérêts à la suite de l’hébergement par Apple de l’application de poche crypto malhonnête. Son co-demandeur Ryumei Nagao prétend avoir perdu 500 000 $.

Le juge Hamilton a déclaré à Apple que l’entreprise de l’école technique ne peut être tenue responsable de la fausse application. Apple est immunisé en vertu de l’article 230 du Communications Decency Act car il est considéré comme un éditeur du contenu fourni par un autre fournisseur de contenu, et non un créateur, conformément à la décision de Hamilton du 2 septembre.

La décision s’est jointe à Apple selon laquelle Diep n’a pas réussi à plaider des réclamations en vertu des lois sur la confidentialité des consommateurs de la Californie et du Maryland parce qu’elle n’a pas donné de détails précis sur l’heure, le lieu et le contenu des fausses déclarations présumées.

De plus, les réclamations de Diep doivent être rejetées car, en vertu des termes et conditions d’Apple, la société n’est pas responsable des dommages résultant de ou associés à l’utilisation d’applications tierces, selon les détails de la décision.

Le post Apple Shielded From Crypto Wallet App Procedure, Lawsuit Rules est apparu pour la première fois sur BTC Wires.