Apple a fait face à un revers “sans précédent” dans le développement de l’iPhone 14 Pro, entraînant la suppression d’un nouveau processeur graphique, selon un rapport

Selon un rapport de L’information.

Mis en lumière vendredi, The Information affirme que les ingénieurs étaient “trop ​​​​ambitieux” avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités lors du développement de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max, affirmant qu’Apple prévoyait “un saut générationnel pour le processeur graphique dans la dernière version de son smartphones haut de gamme », bien que les prototypes des nouveaux appareils auraient consommé plus de puissance que ce à quoi Apple s’attendait sur la base de simulations logicielles, affirmant que les nouvelles capacités graphiques du prototype « auraient pu nuire à la durée de vie de la batterie et rendre l’appareil trop chaud », citant deux personnes ayant une connaissance directe de l’incident.

En raison des problèmes qui ont été découverts à la fin des étapes de développement, Apple a dû revenir sur ses plans initiaux pour une énorme avance en matière de capacités graphiques, ce qui a amené la société à baser le processeur graphique de la gamme iPhone 14 Pro en grande partie sur la conception de la puce. qui est entré dans le modèle d’iPhone de l’année dernière, expliquant les gains minimes de performances graphiques que l’iPhone 14 Pro a introduits par rapport à l’iPhone 13 Pro.