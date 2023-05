Apple a envisagé les chargeurs MagSafe pour iPhone en huit couleurs différentes

Collectionneur de pommes @KosutamiSa a suggéré la semaine dernière que Apple avait initialement prévu de proposer son chargeur MagSafe pour iPhone dans une version coloréesimilaire aux câbles de charge MagSafe colorés qu’il fabrique pour le MacBook Air.

Suite à l’aperçu, le collectionneur a signalé qu’Apple avait prévu huit couleurs différentes pour le chargeur, y compris le gris sidéral, la lumière des étoiles, le vert, le rose, le violet, le jaune, le bleu et le (PRODUCT)RED, bien que pour une raison quelconque, les couleurs aient été abandonnées. .

Selon MacRumeurs, qui a obtenu les informations du collectionneur @KosutamiSa, les variantes jaune, bleue et (PRODUCT)RED, en particulier, étaient apparemment des teintes profondes très saturées, avec le disque caoutchouté sur la surface contrastant avec la teinte de l’extérieur en aluminium de la circulaire chargement de la rondelle.

Le chargeur MagSafe d’Apple pour iPhone n’est disponible qu’en argent. La rondelle circulaire peut être utilisée pour charger sans fil l’iPhone 8 ou version ultérieure, et dispose d’aimants à fixer à un iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 et iPhone 12 Pro avec un alignement précis pour une charge sans fil plus rapide. à 15W.

Image: @KosutamiSa