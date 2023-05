Apple a envisagé des chargeurs iPhone MagSafe de différentes couleurs

Apple a envisagé des versions colorées de son chargeur MagSafe pour iPhone, selon le collectionneur Apple @KosutamiSan sur Twitter, qui dit avoir obtenu des informations sur le prototype suggérant que le fabricant d’iPhone avait l’intention de publier son chargeur MagSafe actuel dans une « version colorée », similaire à la version colorée. Câbles de charge MagSafe qu’il fabrique pour le MacBook Air.

Il n’est pas clair si les prototypes de chargeurs MagSafe ont été abandonnés et jamais produits en série, ou si Apple a l’intention de lancer des versions colorées à l’avenir.

Le chargeur MagSafe actuel d’Apple pour iPhone n’est disponible qu’en argent. La rondelle circulaire peut être utilisée pour charger sans fil l’iPhone 9 ou version ultérieure, et dispose d’aimants à fixer à un iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 et iPhone 12 Pro avec un éclairage parfait pour une charge sans fil plus rapide. à 15W.