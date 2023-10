Apple a envisagé de racheter Bing à Microsoft en 2018

Pomme envisagé d’acheter le moteur de recherche Bing ou de réaliser un « investissement de plusieurs milliards de dollars » dans une coentreprise avec Microsoft en 2018, selon une transcription du témoignage du responsable de l’apprentissage automatique d’Apple et ancien directeur de Google, John Giannandrea, récemment dévoilé.

À l’époque, Apple envisageait d’utiliser Bing au lieu de Google pour renvoyer des réponses à certaines requêtes de Siri et pour alimenter d’autres fonctionnalités de l’iPhone et du Mac, a déclaré Giannandrea. Google paie à Apple jusqu’à 19 milliards de dollars par an pour être le moteur de recherche par défaut des produits Apple, selon une estimation.

L’accord avec Microsoft n’a pas été finalisé et Giannandrea a déclaré qu’il croyait que le PDG d’Apple, Tim Cook, avait dit à Microsoft que l’accord n’allait pas de l’avant.

« De toute évidence, si nous créions une coentreprise avec Bing, cela aurait des implications sur la relation avec Google », a déclaré Giannandrea lors de son témoignage la semaine dernière, selon une transcription consultée par CNBC.

Tout en discutant des délibérations d’Apple sur l’opportunité d’acheter ou d’investir dans Bing en 2018, Giannandrea a cité une présentation interne faite par Adrian Perica, responsable du développement commercial d’Apple, dans laquelle il a décrit quatre scénarios pour Apple et Microsoft : Développer Siri de manière organique, collaborer pour créer une technologie. appelé « Knowledge Graph », copropriétaire de Bing ou acquérant Bing.

Le témoignage de Giannandrea a été recueilli dans le cadre de l’affaire antitrust du ministère de la Justice contre Google, qui est actuellement en cours. Le gouvernement veut prouver que Google a utilisé des accords de licence et d’autres contrats pour exclure ses concurrents en matière de recherche et monopoliser le marché.

Le témoignage du PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, dévoilé mercredi, suggère qu’il pensait qu’Apple envisageait sérieusement d’utiliser le moteur de recherche rival pour certains paramètres par défaut et que le contrat d’Apple avec Google était un « obstacle » pour DuckDuckGo.

Google nie avoir violé la loi antitrust.

Une grande partie de l’essai, qui devrait se poursuivre pendant des semaines, s’est concentrée sur l’accord entre Apple et Google pour devenir le moteur de recherche par défaut des produits Apple. Les dirigeants d’Apple ont déclaré avoir choisi Google parce que c’est le meilleur moteur de recherche, et non principalement en raison des paiements de Google.