Apple a enfreint le droit de la concurrence de l’UE en raison de la politique fiscale injuste de l’App Store

Plus tôt dans la journée, la Commission européenne a émis un avis préliminaire selon lequel Apple détient un avantage injuste dans l’espace de diffusion de musique par rapport à des concurrents comme Spotify. La base de la conclusion réside dans le mécanisme d’achat intégré d’Apple, qui voit Cupertino imposer une taxe de 30% sur les revenus des concurrents via l’App Store. Les implications potentielles pour Apple comprennent une amende de 10% de son chiffre d’affaires annuel qui pourrait s’élever à 22,3 milliards d’euros (27 milliards de dollars) si la décision est ratifiée.

Notre conclusion préliminaire: @Pomme enfreint le droit de la concurrence de l’UE. @AppleMusic concurrencer d’autres services de streaming musical. Mais @Pomme facture des frais de commission élevés sur les rivaux dans l’App Store et leur interdit d’informer des options d’abonnement alternatives. Les consommateurs perdent. – Margrethe Vestager (@vestager) 30 avril 2021

Margrethe Vestager, qui occupe le poste de vice-présidente exécutive de la Commission européenne, a annoncé la nouvelle sur Twitter et la Commission a également publié un communiqué de presse séparé détaillant les résultats. Selon les détails, la Commission estime que la «taxe Apple» de 30% a entraîné une distorsion de la concurrence et, en fin de compte, une hausse des prix des abonnements de musique intégrée aux applications pour les consommateurs.

Les règles d’Apple faussent la concurrence sur le marché des services de streaming musical en augmentant les coûts des développeurs d’applications de streaming musical concurrents. Cela conduit à son tour à des prix plus élevés pour les consommateurs pour leurs abonnements musicaux intégrés aux applications sur les appareils iOS. De plus, Apple devient l’intermédiaire pour toutes les transactions IAP et prend en charge la relation de facturation, ainsi que les communications associées pour les concurrents. – Déclaration de la Commission européenne

Il y a plus de deux ans, Spotify a déposé une plainte antitrust contre Apple pour la même raison que celle décrite dans la déclaration d’aujourd’hui. D’autres grands acteurs comme Netflix et Epic Games se sont également opposés publiquement à la taxe Apple de 30% aux côtés de nombreux autres développeurs.

Apple insiste toujours sur le fait que l’argent généré par la taxe est utilisé pour maintenir l’App Store, la confidentialité et la sécurité de son contenu. Malgré sa position ferme, Apple a fait quelques progrès en abaissant les impôts à 15% pour les développeurs gagnant moins de 1 million de dollars par an. Certains services de streaming vidéo comme Amazon Prime et Canal + peuvent également contourner l’App Store et utiliser des méthodes de paiement alternatives pour la location de films et d’émissions de télévision individuels.

La source