Apple a enfin trouvé une facture de droit de réparation qui lui plaît

Cette semaine, Apple a annoncé son soutien à un projet de loi californien à permettre aux consommateurs de réparer ou de modifier leurs appareils indépendamment. Le projet de loi, appelé SB 244 ou Right to Repair Act, a été adopté par le Sénat de l’État en mai par 38 voix contre 0, obligeant les fabricants à fournir propriétaires et ateliers de réparation avec les outils et manuels nécessaires pour réparer dispositifs .

Le Loi sur le droit à la réparation déclare qu’il « fournira un marché équitable pour la réparation de produits électroniques et électroménagers et interdira les barrières et limitations intentionnelles à la réparation par des tiers », à l’exception des consoles de jeux vidéo ou des systèmes d’alarme.

Dans une lettre adressée à la sénatrice Susan Talamantes Eggman, la marraine du projet de loi, Apple a écrit : « Nous soutenons le SB 244 car il inclut des exigences qui protègent la sûreté et la sécurité des utilisateurs individuels, ainsi que la propriété intellectuelle des fabricants de produits. » La lettre, publiée par 404 Médiasa ajouté : « Nous continuerons à soutenir le projet de loi, tant qu’il continuera à offrir des protections aux clients et aux innovateurs. »

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.

La lettre d’Apple en faveur du projet de loi « Droit à la réparation » pourrait lui apporter le soutien nécessaire à l’Assemblée de l’État de Californie pour le faire adopter. « Si la Californie vote oui et continue de relever la barre en matière de réparation électronique par rapport aux autres États, il devient évident que le combat est terminé et que nous avons gagné », Nathan Proctor, directeur principal du groupe de défense des droits des consommateurs US PIRG Campaign for the Right to. Réparation, a déclaré à 404 Media.

La décision va à l’encontre Position précédente d’Apple sur une législation similaire cela l’obligerait à respecter le droit du consommateur à réparer ses propres appareils et fait depuis longtemps pression contre cela. En 2019, deux lobbyistes d’Apple ont rencontré le Comité de la vie privée et de la protection des consommateurs pour lutter contre un projet de loi sur le droit à la réparation, arguant que les consommateurs pourraient se blesser s’ils essayaient de remplacer eux-mêmes une batterie lithium-ion. Vice signalé à l’époque.

Les lobbyistes d’Apple se sont également battus contre le « Fair Repair Act » proposé dans l’État de New York en 2017, tout en s’opposant un autre projet de loi sur la réparation équitable dans le Nebraska, affirmant qu’il transformerait l’État en « La Mecque des mauvais acteurs », des criminels et des pirates informatiques, selon un autre rapport. Vice rapport.

La gouverneure Kathy Hochul, (Démocrate de New York) a finalement fait adopter la loi sur la réparation équitable numérique en janvier de cette année. La législation est entrée en vigueur le 1er juillet.

Steve Wozniak, qui a cofondé Apple avec Steve Jobs dans les années 1970, a exprimé son soutien à Apple. politiques de droit à la réparation disant au BBC: « Nous n’aurions pas eu d’Apple si je n’avais pas grandi dans un monde technologique très ouvert. » Il a ajouté : « Il est temps de reconnaître plus pleinement le droit à la réparation. » Les entreprises ont généralement résisté à donner aux consommateurs la possibilité de réparer leurs propres appareils « parce que cela leur donne le pouvoir et le contrôle sur tout », a déclaré Wozniak au média.

L’entreprise a commencé à proposer des réparations indépendantes aux consommateurs en lancer un programme de réparation en libre-service en 2022. Le programme fournissait aux clients des pièces et des outils à louer qui leur permettraient de réparer leurs iPhones ou Mac, plutôt que de les remplacer.

« Le soutien d’Apple au Right to Repair Act de la Californie démontre la puissance du mouvement qui se construit depuis des années et la capacité des industries à s’associer avec nous pour élaborer de bonnes politiques au bénéfice de la population californienne », a déclaré Talamantes Eggman dans un communiqué. TechCrunch. Elle a ajouté : « Je suis reconnaissante de leur engagement sur cette question et d’être leader parmi leurs pairs lorsqu’il s’agit de soutenir l’accès à la réparation. »