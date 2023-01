Apple a dépensé plus de 750 000 $ en jets privés pour Tim Cook en 2022 et près de 600 000 $ en sécurité privée

La déclaration de procuration annuelle d’Apple a été publiée aujourd’hui, contenant des informations requises par la Securities and Exchange Commission (SEC) qui divulguent des informations, notamment des informations sur les salaires, les primes, les dépenses des administrateurs, etc., révélant que le fabricant d’iPhone a dépensé 767 319 $ en frais de voyage en avion pour Tim Cook en 2022, et près de 600 000 $ en sécurité privée.

Les dépenses de sécurité de Cook représentent le “coût supplémentaire pour Apple pour les services de sécurité personnelle fournis à M. Cook” après le fabricant d’iPhone a obtenu une ordonnance restrictive contre une femme qui aurait envoyé au PDG d’Apple, Tim Cook, des photos d’un pistolet chargés’est introduit chez lui à Palo Alto et a envoyé un déluge d’e-mails inquiétants au début de 2022.

Depuis 2017, Le conseil d’administration d’Apple a déclaré que pour des raisons de sécurité, tous les voyages aériens professionnels et personnels de Tim Cook doivent voyager à bord de son propre jet privé.quelque chose qu’Apple a dit est “dans l’intérêt de la sécurité et de l’efficacité”.

En 2022, Apple a dépensé 767 319 $ pour les voyages en avion de Cook, un prix qui comprend le carburant, les frais d’aéroport et sans aucun doute l’accès au salon privé.