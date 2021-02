Apple a dépassé Samsung pour devenir le premier fournisseur de smartphones au quatrième trimestre 2020: rapport Gartner

Apple a pour la première fois battu Samsung en quatre ans pour devenir le premier fournisseur de smartphones au dernier trimestre de 2020, selon un récent rapport de Gartner. Le rapport indique qu’Apple a vendu plus de smartphones que Samsung au quatrième trimestre 2020, car Apple vend plus d’iPhones et génère des bénéfices plus élevés. Au cours du quatrième trimestre, Apple avait une part de marché de 20,8% au quatrième trimestre, tandis que Samsung avait une part de 16,2%.

Cela vient même après que Samsung soit resté la première marque de smartphones sur l’ensemble de 2020, ses ventes ont chuté de 14,6% au quatrième trimestre 2020. En comparaison, Apple a enregistré une croissance annuelle de 14,9% pendant la même période. Apple s’est bien comporté par rapport à ses concurrents sur le marché des smartphones. Les ventes de smartphones au quatrième trimestre ont chuté à 5,4%, selon l’agence d’études de marché. La raison du succès d’Apple est les fortes ventes d’iPhone 12 au quatrième trimestre. Gartner a déclaré que plus de consommateurs ont choisi un iPhone plutôt qu’un Samsung ou un OnePlus au quatrième trimestre.

Les ventes globales de smartphones au quatrième trimestre 2020 ont chuté de 5,4% selon les analystes. «Même si les consommateurs sont restés prudents dans leurs dépenses et ont retardé certains achats discrétionnaires, les smartphones 5G et les fonctionnalités pro-caméra ont encouragé certains utilisateurs finaux à acheter de nouveaux smartphones ou à mettre à niveau leurs smartphones actuels au cours du trimestre», a déclaré Anshul Gupta, directeur de la recherche chez Gartner une sortie.

Les analystes de Gartner ont déclaré que la disponibilité et la demande croissantes de smartphones 5G bas de gamme en dehors de la Chine stimuleraient la croissance des smartphones en 2021, après une baisse de 12,5% des ventes de smartphones en 2020.