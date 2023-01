Apple a décidé de reporter le développement des lunettes de réalité augmentée

Apple prévoit de sortir un casque de réalité mixte cette année, mais il a reporté indéfiniment le développement de ses lunettes de réalité augmentée légères en raison de défis techniques, Bloomberg rapporté mardi.

Les lunettes AR d’Apple devaient sortir après le lancement de son casque de réalité mixte, qui combine des éléments de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Mais maintenant, la société prévoit de suivre la sortie de cette année de son casque de réalité mixte avec une version moins coûteuse du casque de réalité mixte dès 2024 ou début 2025, a rapporté Bloomberg, citant des personnes familières avec les délibérations.

Contrairement à la réalité virtuelle, qui promet d’immerger les utilisateurs portant des lunettes dans des mondes numériques nouveaux et passionnants, AR superpose les images et des données au sommet du monde réel.

Le fabricant d’iPhone ne cache pas depuis des années ses ambitions en RA. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a indiqué que la société se préparait pour un grand avenir dans la réalité augmentée, affirmant qu’il s’agissait d’une technologie potentiellement aussi importante que l’iPhone et libérant un certain nombre d’outils de réalité augmentée pour ses développeurs.

Apple intègre la réalité augmentée dans ses appareils depuis des années, mais on s’attend à ce que la société lance un casque de réalité mixte très répandu en 2023, bien que la date de sortie cible du casque AR/VR continue de glisser. Un observateur s’attendait à un événement d’annonce dès ce mois-ci, tandis qu’un autre encore avait l’entreprise visant à dévoiler le casque au printemps avant la conférence mondiale annuelle des développeurs en juin.

2023 ressemble à une année pleine de casques de réalité virtuelle que nous attendions à l’origine en 2022, y compris la PlayStation VR 2 et Meta Quest 3. Apple a déjà défini de nombreux indices AR, faisant allusion à ce que son avenir en réalité mixte pourrait contenir et a été actif dans AR sur ses propres iPhones et iPads depuis des années.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.