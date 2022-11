Apple a construit son empire avec la Chine. Maintenant, sa fondation montre des fissures.

Une récente épidémie de cas de coronavirus dans la région entourant la plus grande usine d’iPhone d’Apple, à Zhengzhou, dans le centre de la Chine, a incité les autorités locales à ordonner un verrouillage de sept jours la semaine dernière. En conséquence, la société a déclaré dimanche qu’elle ne serait pas en mesure de produire suffisamment de téléphones pour répondre aux exigences de la période des fêtes.

Mais cette année, un déploiement en douceur de l’iPhone 14 a été la dernière victime des difficultés croissantes à faire des affaires en Chine. L’approche sans retenue de Pékin pour arrêter Covid-19 et les tensions accrues avec les États-Unis ont forcé Apple à réexaminer les principaux aspects de ses activités.

La sortie annuelle des iPhones d’Apple se déroule généralement comme sur des roulettes, un excellent exemple de la façon dont le géant américain de la technologie est devenu l’entreprise la plus rentable de l’ère de la mondialisation en naviguant de manière transparente dans les deux plus grandes économies du monde.

Chaque mois de septembre, Apple dévoile ses derniers téléphones sur son campus futuriste de la Silicon Valley. Quelques semaines plus tard, des dizaines de millions de ses nouveaux combinés, assemblés par des légions de travailleurs saisonniers embauchés par ses fournisseurs, sont expédiés des usines chinoises à des clients du monde entier.

Pendant une grande partie de cette année, Apple a également fait l’objet d’une intervention bipartite à Washington, où l’inquiétude suscitée par les provocations militaires et les ambitions technologiques de Pékin a bouleversé l’orthodoxie sur le libre-échange.

La rumeur a couru en mars qu’Apple était en pourparlers avec un obscur fabricant chinois de puces mémoire, Yangtze Memory Technology Corporation, ou YMTC, pour fournir des composants pour l’iPhone 14.

Cela est entré en collision avec le travail effectué par une coalition de législateurs et plus d’une douzaine d’assistants du Congrès, qui avaient passé des mois à examiner les tenants et les aboutissants de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine. Le département du Commerce a émis le mois dernier des restrictions interdisant aux entreprises américaines de vendre des machines à YMTC, ce qui rend difficile pour Apple de poursuivre l’accord.

Apple a confirmé publiquement avoir parlé avec YMTC, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Mais un porte-parole d’Apple a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si la société avait abandonné la possibilité de travailler avec le fabricant chinois de mémoires.

Les développements récents soulignent à quel point les liens étroits d’Apple avec la Chine, autrefois considérés comme une force de son entreprise, sont devenus un handicap.