Apple a connu une croissance des effectifs plus lente que ses pairs technologiques, pas encore de licenciements

Apple est une exception majeure : il n’a pas sensiblement augmenté son taux d’embauche au cours des deux dernières années, et n’a pas non plus annoncé de licenciements.

En 2020, les blocages généralisés de Covid ont rendu les applications Internet plus importantes pour les gens, dynamisant les activités de nombreuses entreprises technologiques. Alors que les ventes et les bénéfices ont continué d’augmenter en 2021, ils ont continué à ajouter un grand nombre d’employés dans l’espoir que le succès qu’ils voyaient deviendrait une nouvelle référence. Cela n’a pas fonctionné de cette façon. La croissance ralentit et les entreprises doivent désormais se réajuster.

Microsoft et Amazon rejoignent leurs homologues de l’industrie technologique, notamment Alphabet et Méta qui ont également réduit leurs effectifs ces derniers mois.

Un examen des dépôts auprès de la SEC montre à quelle vitesse les autres plus grandes entreprises technologiques se sont développées pendant la pandémie.

Microsoft comptait 221 000 employés à temps plein fin juin 2022, le chiffre officiel le plus récent disponible. C’était un bond de 40 000 employés par rapport à la même période en 2021, soit une augmentation de 22 % des effectifs. L’année précédente, Microsoft avait ajouté 18 000 employés, soit une augmentation de 11 %.

Dans une note sur les licenciements de Microsoft, l’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que le secteur de la technologie avait dû dépenser de l’argent pendant la pandémie pour répondre à une demande élevée.

“Redmond devait embaucher de manière agressive avec le reste du secteur de la technologie et dépenser de l’argent comme les Rock Stars des années 1980 pour suivre le rythme de la demande fulgurante”, a écrit Ives dans une note de mercredi.

Amazone est plus compliqué que Microsoft car il a une main-d’œuvre horaire énorme pour ses entrepôts, ainsi que les employés du siège social que l’on trouve dans la plupart des entreprises technologiques.

Pourtant, Amazon a connu une croissance vorace en 2021, créant 310 000 emplois. Cela fait suite à une expansion encore plus importante en 2020, lorsqu’elle a augmenté de plus de 38 % et ajouté un demi-million d’employés.

Dans l’ensemble, Amazon a fait état de 1,6 million d’employés à la fin décembre 2021, dont environ 300 000 occupent des emplois en entreprise.

Un dirigeant d’Amazon a déclaré que son expansion de l’ère Covid était l’une des raisons des compressions mercredi dans une note aux employés.

“Pendant Covid, notre première priorité était de répondre aux besoins de nos clients tout en garantissant la sécurité de nos employés. Je suis incroyablement fier du travail de cette équipe pendant cette période”, a déclaré le chef de la vente au détail d’Amazon, Doug Harrington, dans une note obtenue par CNBC. . “Bien que d’autres entreprises aient peut-être hésité face à l’économie à court terme, nous avons donné la priorité à l’investissement pour les clients et les employés en ces temps sans précédent.”

Méta (anciennement Facebook) a augmenté ses effectifs de milliers d’employés chaque année depuis son introduction en bourse en 2012, selon les documents déposés par la SEC.

En 2020, Meta a ajouté plus de 13 000 employés, une augmentation de 30 % et la plus grande année d’embauche de l’histoire de l’entreprise. En 2021, il a ajouté 13 000 travailleurs supplémentaires. En nombre total de travailleurs, ce sont les deux plus grandes années d’expansion de la courte histoire de Facebook.

Alphabet, anciennement Google, n’a pas supprimé autant de postes que d’autres sociétés à grande capitalisation, mais ces dernières semaines, elle a supprimé 240 postes chez Verily, sa division des sciences de la santé, et licencié 40 chez Intrinsicune division robotique.

Mais alors que les récentes réductions d’Alphabet sont beaucoup plus faibles que celles de certaines autres entreprises, sa croissance a été tout aussi massive.

En 2020, Alphabet a ajouté plus de 21 000 employés, soit une augmentation de 15 % au cours de l’année pour un total de 156 500 travailleurs. En 2020, elle a ajouté plus de 16 000 employés, soit une augmentation de près de 14 %.

Cette croissance est cependant antérieure à la pandémie, car Alphabet a augmenté ses effectifs d’au moins 10 % chaque année depuis 2013 et a également ajouté 20 % de nouveaux employés en 2018 et 2019.

Pomme augmenté beaucoup plus lentement pendant la pandémie. En fait, les embauches d’Apple au cours des dernières années ont suivi la même tendance générale depuis 2016.

En septembre 2022, Apple comptait 164 000 employés, qui comprennent à la fois les employés de l’entreprise et le personnel de vente au détail de ses magasins. Mais ce n’était qu’une augmentation de 6,5 % par rapport à la même période en 2021, soit une croissance réelle de 10 000 employés. Apple a également embauché judicieusement en 2020, ajoutant moins de 7 000 employés dans l’année précédant septembre 2021.