Apple a commis une grosse erreur sur l’iPhone 15, mais un correctif iOS est là

Un autre jour, une autre mise à jour du logiciel iPhone. Apple s’est précipité iOS 17.0.2un patch indispensable pour les acheteurs de l’iPhone 15, mis en vente aujourd’hui.

La mise à jour iOS corrige des problèmes empêchant le transfert fluide des données des anciens iPhones vers l’un des quatre modèles de la nouvelle série iPhone 15, un processus généralement indolore qui pourrait être perturbé si les téléphones Apple les plus récents ne sont pas mis à jour en premier.

Regarde ça: 10 fonctionnalités cachées d’iOS 17 à essayer absolument sur votre iPhone 06:03

L’invite de mise à jour devrait apparaître lors de la configuration de l’iPhone 15, ou le téléphone peut être branché à un ordinateur via un câble et la mise à jour iOS 17.0.2 téléchargée et installée manuellement, comme le dit Bloomberg. Mark Gurman a noté. Alternativement, l’iPhone 15 peut être configuré comme neuf – en choisissant de transférer les données plus tard – et la mise à jour logicielle installée normalement via les paramètres.

En savoir plus: Test des Apple iPhone 15 Pro et 15 Pro Max : le coup de cœur au premier zoom

La mise à jour iOS 17.0.2 concerne uniquement les modèles d’iPhone 15 et ne peut pas être téléchargée par les anciens iPhones.

La nouvelle mise à jour fait suite à une autre publiée la veille – iOS 17.0.1, arrivée une semaine après l’arrivée d’iOS 17 et corrigeant trois problèmes de sécurité.