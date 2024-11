Apple a besoin du battage médiatique de l’IA pour piloter les mises à niveau, mais ne peut pas décevoir les utilisateurs

Les bénéfices d’Apple (AAPL) mettent l’accent sur Apple Intelligence alors que le fabricant d’iPhone déploie ses fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA), dans l’espoir d’accélérer le cycle de mise à niveau des appareils. Ben Bajarin, PDG et analyste principal de Creative Strategies, rejoint Market Domination Hosts Julie Hyman et Josh Lipton pour discuter de l’équilibre qu’Apple doit réaliser pour susciter l’enthousiasme autour d’Apple Intelligence afin de piloter les mises à niveau sans pour autant trop promettre et décevoir les utilisateurs.

Bajarin parle de « l’imprévisibilité » que présente Apple Intelligence pour Apple et les investisseurs qui tentent d’évaluer comment la technologie pourrait piloter un cycle de mise à niveau. « Il a été difficile de revenir sur l’histoire d’un couple [of] des décennies d’électronique grand public et voir vraiment le logiciel lui-même piloter un cycle matériel. Cela est généralement très axé sur le matériel, et je pense que la tâche la plus difficile que beaucoup d’entre nous doivent faire est de vraiment examiner dans quelle mesure l’angle logiciel va réellement piloter un cycle matériel alors que… ce n’est pas vraiment le cas. une maquette que nous avons déjà eue. »

« Je pense qu’Apple Intelligence est le type de mise en œuvre d’IA grand public le plus abouti au niveau système pour les clients », dit-il, mais note que « Apple doit maintenant se lancer sur le marché, transmettre ce message et expliquer clairement aux consommateurs pourquoi ils vont le faire ». souhaitez utiliser ces fonctionnalités. »

L’analyste affirme que même si Apple est « dans une position unique pour intégrer et aider à faire évoluer les expériences avec ce logiciel », il s’inquiète « que les gens aient des attentes trop élevées ou vraiment pas d’attentes du tout parce que ce n’est pas vraiment un moteur pour eux de allez et souhaitez utiliser ces appareils.

Cet article a été rédigé par Naomi Buchanan.