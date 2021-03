L’Apple HomePod est au prix de Rs 19 900 en Inde et est actuellement disponible dans les couleurs gris sidéral et blanc sur l’Apple Store officiel. Le HomePod est livré avec un woofer à haute excursion avec un amplificateur personnalisé, un ensemble de sept tweeters, un réseau de six microphones pour Siri en champ lointain, un microphone d’étalonnage interne des basses fréquences, un couplage streo, etc.

Apple a confirmé le développement à TechCrunch, affirmant que le haut-parleur sera disponible dans les magasins Apple et les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. La société continuera à fournir aux clients Apple HomePod des mises à jour logicielles, des services et une assistance via Apple Care, a déclaré la société citée par TechCrunch. Actuellement, le haut-parleur Apple HomePod est disponible sur l’Apple Store dans les options de couleur blanc et gris sidéral. Apple parie maintenant sur le HomePod Mini. Le rapport TechCrunch a déclaré que cette décision pourrait indiquer le désir d’Apple de remplir chaque pièce d’un son « assez bon » plutôt que de se concentrer sur le salon avec un son « vraiment incroyable ».

