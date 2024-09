Apple a apporté un changement clé avec l’iPhone 16, et cela a fait toute la différence pour le nouveau téléphone

De nombreuses décisions entrent en jeu dans la conception d’un smartphone. Mais si vous souhaitez déterminer le choix le plus important qu’Apple a fait lors de l’assemblage de sa gamme d’iPhone 16, il suffit de consulter les tests des derniers téléphones d’Apple, en particulier l’iPhone 16 d’entrée de gamme.

Un rapide coup d’œil à la section des performances de notre test de l’iPhone 16 montre que le téléphone d’Apple devance largement la concurrence dans le test de performances générales de Geekbench. Cela reflète le nouveau silicium A18 qu’Apple utilise pour alimenter l’iPhone 16 standard, car tous les nouveaux téléphones de la société sont dotés d’une forme ou d’une autre de l’A18. (Les modèles Pro sont dotés d’un chipset A18 Pro doté d’un cœur supplémentaire dans son GPU.)

L’iPhone 16 ne surpasse pas les appareils Android équipés du Snapdragon 8 Gen 3 dans tous les tests. Les téléphones équipés du chipset haut de gamme de Qualcomm bénéficient toujours d’une avance dans les tests graphiques, même si l’A18 comble considérablement cet écart.

Le point le plus important ici est que le téléphone phare le moins cher d’Apple s’est avéré être un concurrent redoutable sur le plan des performances – et c’est un argument qui était beaucoup plus difficile à faire valoir lorsque Apple utilisait du silicium vieux de plusieurs années pour alimenter ses téléphones d’entrée de gamme. Et c’est pourquoi parmi les nombreuses décisions prises par Apple sur les fonctionnalités à inclure dans l’iPhone 16, l’utilisation d’un système sur puce A18 s’est avérée être la plus importante, faisant des derniers téléphones Apple certains des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter.

Apple passe à des puces différentes

iPhone 14 (Crédit photo : Tom’s Guide)

Avant 2022, il n’était pas nécessaire de se demander quel chipset était livré avec quel iPhone. Lorsqu’Apple sortait de nouveaux téléphones, elle utilisait généralement le même silicium, même si ses modèles haut de gamme étaient dotés d’un peu plus de puissance.

Cela a changé avec l’iPhone 14. Alors que les modèles Pro de cette année-là bénéficiaient d’un nouveau chipset, l’iPhone 14 standard était équipé du même chipset A15 Bionic qu’Apple avait utilisé dans les modèles iPhone 13 Pro de l’année précédente. Ce n’était pas exactement le même chipset que celui de l’iPhone 13 (l’A15 de l’iPhone 14 avait un cœur supplémentaire dans son GPU), mais ce n’était pas non plus un nouveau modèle. L’iPhone 15 a suivi le même schéma, réutilisant l’A16 Bionic fourni avec l’iPhone 14 Pro.

On pourrait dire que cette décision n’a pas vraiment nui à Apple, car elle a probablement poussé davantage de personnes à acheter les téléphones Pro plus chers. Mais je ne pense pas que ce soit une coïncidence si les revenus de l’iPhone ont chuté au cours de l’exercice 2023 de l’entreprise, ce qui aurait couvert à peu près une année complète de ventes d’iPhone 14.

L’utilisation de puces plus anciennes a également créé une impression selon laquelle les téléphones d’entrée de gamme d’Apple étaient des créations de dernière minute, ce qui était extrêmement injuste pour un appareil comme l’iPhone 15. Ce téléphone a bénéficié d’une amélioration importante de l’appareil photo, d’un écran plus lumineux et d’une batterie plus durable. Mais je pense que certaines personnes ont eu du mal à ignorer le fait qu’un téléphone sorti à l’automne 2023 fonctionnait sur du silicium dévoilé pour la première fois en 2022.

L’iPhone standard fait son retour

(Crédit image : Future)

L’iPhone 16 se débarrasse de cette impression de perdant, une grande partie du mérite revenant aux améliorations apportées par Apple à son nouveau modèle d’entrée de gamme. Le bouton de contrôle de l’appareil photo n’est pas seulement un ajout de l’iPhone 16 Pro – Apple l’a ajouté à tous les modèles tout en apportant le bouton Action introduit il y a un an au reste de la gamme iPhone. Cela signifie que l’expérience de base de l’utilisation de votre iPhone est la même, que vous achetiez le modèle à 799 $ ou que vous payiez pour l’iPhone 16 Pro Max.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Geekbench 6 (mono/multicœur) 3DMark Wild Life illimité (fps) Adobe Premiere Rush (secondes) iPhone 16 (A18) 3301 / 8033 98,2 22,5 iPhone 15 (A15 Bionic) 2518 / 6179 72.1 24,9 Samsung Galaxy S24 (Snapdragon 8 Gen 3) 2235 / 6922 120,4 41 OnePlus 12 (Snapdragon 8e génération 3) 2188 / 6525 117.2 59 Samsung Galaxy Z Fold 6 (Snapdragon 8 Gen 3) 2172 / 6901 112,7 40.4 Google Pixel 9 (Tensor G4) 1758 / 4594 55,7 N / A

Mais je reviens toujours au chipset A18 comme étant le grand égalisateur pour l’iPhone 16. Comme vous pouvez le voir dans le tableau comparant les résultats des tests de référence, l’iPhone 16 surpasse des téléphones comme le Galaxy S24 et le OnePlus 12, qui fonctionnent tous deux avec le Snapdragon 8 Gen 3. Il en va de même pour le Galaxy Z Fold 6, et l’iPhone 16 surpasse également ce modèle pliable sur Geekbench. Il convient de noter que pour les 1 899 $ que coûte le Fold, vous pourriez acheter deux iPhone 16 et avoir encore 300 $ de plus.

Le chiffre le plus révélateur, cependant, vient de notre test Adobe Premiere Rush. Nous avons demandé à chaque téléphone de transcoder un clip vidéo dans cette application, en chronométrant les résultats. L’iPhone 16 termine le travail en 22,5 secondes, soit près de 17 secondes plus vite que le Galaxy S24 et également une amélioration par rapport au temps de l’iPhone 15. Il s’agit d’un chiffre de performance réel qui montre que vous pourrez faire les choses plus rapidement sur les derniers téléphones d’Apple.

Apple a réussi à élever l’iPhone 16 tout en établissant l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max comme ses appareils haut de gamme. C’est juste que l’équilibre des fonctionnalités est mieux géré avec cette itération de la gamme iPhone. Les téléphones Pro ont des appareils photo supérieurs, grâce à des mises à niveau matérielles intelligentes, et si vous capturez des vidéos, vous préférerez les spécifications de prise de vue supérieures des modèles plus chers d’Apple.

Mais pour en revenir à l’expérience d’utilisation d’un iPhone 16, elle est essentiellement la même quel que soit le téléphone que vous achetez. C’est particulièrement vrai pour les fonctionnalités Apple Intelligence qui seront intégrées aux téléphones dans une mise à jour logicielle le mois prochain (et déjà disponibles dans le cadre de la version bêta publique d’iOS 18.1).

En d’autres termes, lorsque vous achetez un nouvel iPhone cette année, vous pouvez vous attendre à un certain niveau de performances, quel que soit le modèle que vous avez entre les mains. Ce n’était pas forcément le cas par le passé, mais c’est certainement le cas cette année. Et une grande partie du mérite revient au chipset A18.