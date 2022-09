Apple a abandonné le plateau de la carte SIM sur l’iPhone 14

Alors que le nouvel iPhone 14 d’Apple dispose d’un appareil photo et d’une connectivité satellite améliorés, il y a une chose majeure qui a été supprimée aux États-Unis : le plateau de carte SIM physique.

Apple a présenté cela comme une victoire pour les consommateurs, car l’eSIM numérique de remplacement prendra en charge plusieurs forfaits cellulaires, numéros de téléphone et serait meilleur pour la sécurité. Cela ne devrait pas trop inquiéter ceux qui s’engagent dans des contrats téléphoniques à long terme, mais pour ceux qui achètent des téléphones et qui aiment échanger entre des forfaits physiques flexibles uniquement sur carte SIM, c’est une énorme perte.

C’est particulièrement problématique pour ceux qui voyagent à l’étranger, car tous les opérateurs eSIM n’offrent pas des forfaits compétitifs à l’international. Cela pourrait également compliquer le processus de changement d’une carte SIM vers un autre téléphone si vous perdez ou cassez votre iPhone.

Pomme

Bien sûr, les eSIM présentent certains avantages. Si vous passez de la 4G à la 5G, vous n’aurez pas besoin de commander une nouvelle carte SIM. Cela signifiera également des temps d’attente plus courts pour obtenir un nouveau numéro de téléphone portable – auparavant, vous deviez attendre qu’une carte SIM soit envoyée par la poste.

Apple n’a confirmé cette fonctionnalité que pour l’Amérique du Nord, nous ne savons donc pas si elle continuera à être déployée sur les futurs modèles d’iPhone dans le monde. Si tel est le cas, cela pourrait déclencher un changement majeur dans le fonctionnement des fournisseurs de téléphonie mobile, car eSIM vous permet de choisir un forfait mobile via le logiciel de l’iPhone plutôt que d’aller dans un magasin. Apple a confirmé dans sa présentation qu’AT&T, T-Mobile, Verizon et bien d’autres prendront en charge la nouvelle Apple eSIM.

Cela pourrait s’avérer bon pour les consommateurs si le processus facilite le changement d’opérateur, mais en réalité, si les iPhones aux États-Unis sont achetés sous contrat, il n’y aura pas beaucoup de changement – et cela pourrait signifier que les consommateurs sont moins enclins à essayez de changer de fournisseur une fois qu’ils ont terminé leur plan pour obtenir une meilleure offre s’ils sont déroutés par le fonctionnement des eSIM. Quoi qu’en dise Apple, retirer une carte SIM et en insérer une nouvelle est plus simple qu’eSIM.

Les iPhones doivent également être activés par les opérateurs s’ils sont achetés sur un plan de paiement, de sorte que l’approche eSIM uniquement ne profitera vraiment qu’à ceux qui achètent leurs iPhones déverrouillés directement auprès d’Apple.

