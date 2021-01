En tant qu’ancien électeur indépendant et républicain, ainsi qu’en tant que chrétien, je suis consterné que Franklin Graham ait comparé les 10 membres républicains du Congrès à Judas Iscariot pour avoir voté pour destituer le président sortant. Il doit lire une Bible différente de la mienne, car j’ai vu 10 personnes qui ont fait preuve de courage politique face aux repoussements et aux menaces de mort.

Ce que le président destitué à deux reprises a fait le 6 janvier était impardonnable. Cinq personnes sont mortes et il a mis ses propres partisans en danger. Il s’appuie sur ses allégations frauduleuses de fraude électorale généralisée que lui et ses partisans n’ont pas pu prouver dans 59 des 60 affaires judiciaires et plusieurs recomptages.

J’applaudis ces 10 républicains et je me demande pourquoi d’autres ne les ont pas rejoints.

– Keith Wilson; Charlotte, Caroline du Nord

Après sa première mise en accusation, le président Donald Trump a tweeté avec suffisance une citation d’un article du New York Times sur l’échec du Sénat à condamner: «Lorsque vous frappez le roi, vous devez le tuer. L’article était emprunté à Ralph Waldo Emerson.

Lorsqu’il a ébranlé la foule qui a attaqué le Capitole, il a mis en danger la vie de son vice-président et du président de la Chambre, entre autres. Après une attaque aussi flagrante contre le Congrès et les dirigeants républicains, il serait insensé de leur part de ne pas le condamner lors d’un procès au Sénat et de ne pas l’empêcher de se présenter à nouveau.

Trump est devenu une menace existentielle pour le parti et doit être purgé. La seule façon pour que cela se produise maintenant est par une condamnation au Sénat et un vote en vertu du 14e amendement pour l’empêcher de briguer des fonctions.

– George Magakis Jr.; Norristown, Pennsylvanie.

La liste noire est de retour. Quiconque a des relations avec le président Donald Trump ou son organisation doit être puni. Je me demande si ces liens rompus avec Trump sont fous ou s’ils essaient de se protéger de la colère du président de la Chambre Nancy Pelosi et du Parti démocrate?

Cette seconde mise en accusation est de la folie, principalement parce qu’elle n’est pas justifiée. Ce n’était pas non plus le premier. Les points de discussion démocrates sont tous hyperboles. De plus, le Sénat ne reprendra sa session que si tous les sénateurs votent pour le faire. Cela n’arrivera pas. La prochaine session commence mercredi. Joe Biden devient président à midi et c’est à ce moment que le mandat de Trump prend fin.

Biden devrait prendre note du niveau de mise en accusation. Si les républicains prennent le contrôle de la Chambre, ils peuvent le destituer pour n’importe quoi, en utilisant les précédents établis par les démocrates.

– Michael Rasche; Evansville, Ind.

À ceux au Congrès qui disent qu’ils sont contre le vote pour condamner le président Donald Trump parce que ce serait «diviseur» de le faire, que faudrait-il pour changer d’avis?

Si les émeutes avaient entraîné le déclenchement de plusieurs bombes, détruisant de grandes parties du Capitole et tuant des dizaines de législateurs, voter pour condamner ou destituer serait-il encore trop de division? Et si tous les émeutiers avaient assassiné la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et pendaient effectivement le vice-président Mike Pence? Il semble clair à ce stade que certains émeutiers avaient ces actions à l’esprit. Cela aurait-il suffi pour mettre en accusation et condamner?

Si les événements du 6 janvier avaient été provoqués par un démocrate, ces mêmes républicains auraient-ils voté contre la destitution? Et la conviction?

– Walter W. Offen; Indianapolis, Ind.

Certains soutiennent que les partisans du Congrès du président Donald Trump sont capables de se repentir. Ça n’en a pas l’air. Seuls 10 d’entre eux ont pu voir leur voie claire pour utiliser la procédure prévue dans la Constitution pour les actes répréhensibles.

Le Congrès pourrait empêcher Trump de se présenter à nouveau, mais ce ne sera pas le cas. La Rome antique et Athènes ont exilé ou ostracisé des tyrans populistes pendant de nombreuses années. Ils avaient des épines et voulaient vraiment préserver leur démocratie.

En Amérique, nous ne pouvons pas nous passer de notre reine du théâtre pendant un jour et encore moins une décennie. Et nous ne nous soucions plus de la démocratie.

– Kimball Shinkoskey; Woods Cross, Utah

Plutôt que d’esquiver complètement leurs responsabilités de protéger et de défendre la Constitution, et d’ailleurs notre république, le Sénat GOP devrait voter collectivement pour condamner le président Donald Trump. Peu probable, mais cela sauverait les rares qui décident de tenir tête à notre président de sa vengeance. Trump aime s’en prendre à quelques-uns du troupeau républicain. Mais si la majorité des sénateurs votaient de la même manière, son plan d’attaque serait limité.

Les républicains doivent enfin se rassembler en tant que parti et faire ce qu’il faut. Au cours des quatre dernières années, seuls un ou deux de ses membres ont constamment repoussé les singeries de Trump. Et le reste du parti a permis aux quelques moraux d’être intimidés. Si cela ne s’arrête pas, le GOP risque de devenir un parti dominé à jamais par ce président intimidateur.

– Wayne Widner; San Pedro, Californie.

