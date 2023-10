Kalkani Choolburra, coordonnateur des programmes autochtones aux jardins botaniques de Sydney, montrant les nombreuses utilisations des plantes indigènes. Ici, elle tisse avec une feuille de Lomandra. Crédit : Neena Bhandari/IPS

SYDNEY, 03 oct (IPS) – Ayant grandi à Sydney, Kalkani Choolburra, une femme de Girramay, Kuku Yalanji, Kalkadoon et Pitta Pitta de l’extrême nord du Queensland, voyageait fréquemment avec sa famille le long de la côte est de l’Australie. Ses grands-pères et ses oncles lui apportaient des prises fraîches de dugong, sa nourriture de brousse préférée, et elle partait à la chasse à la tortue à cou court avec ses tantes et ses cousines.

La chasse traditionnelle ou de subsistance des dugongs et des tortues constitue une partie importante de la vie sociale et culturelle des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres (Australiens autochtones). Sa viande est une source vitale de protéines pour ces communautés, qui se nourrissent de la flore et de la faune indigènes depuis des milliers d’années.

Aujourd’hui, des chefs nationaux et internationaux incorporent certains de ces produits autochtones – notamment la prune de Kakadu, la prune Davidson, le myrte citronné, les graines d’acacia, le quandong, le citron vert, la tomate de brousse, les muntries, le poivre de montagne, le saltbush – dans leurs plats allant du sushi au samosa, pizza et tartes aux gâteaux et muffins.

Ces ingrédients autochtones par excellence sont également utilisés dans les condiments, les relish, les sauces et les marmelades et infusés dans les chocolats, les thés et les boissons pour leurs saveurs et textures uniques.

Ces dernières années, les propriétés nutritives et médicinales des plantes et des fruits indigènes ont suscité un intérêt et une reconnaissance croissants. Professeur Yasmina Sultanbawadirecteur du Centre de formation ARC pour les aliments typiquement australiens à l’Université du Queensland à Brisbane, se souvient avoir pris du myrte citronné à ses cours il y a dix ans. Elle écrasait les feuilles et demandait à ses élèves de les sentir et de les identifier.

« Ils ne savaient pas ce que c’était à l’époque, mais maintenant ils le reconnaissent immédiatement comme étant du myrte citronné », explique Sultanbawa à IPS. « Le marché des aliments indigènes est en croissance parce qu’ils sont riches en nutriments. Par exemple, la teneur en vitamine C la prune de Kakadu contient environ 75 fois plus que celle d’une orange ; les folates (une forme naturelle de vitamine B9 ou acide folique) et les fibres de la prune verte sont beaucoup plus élevés que ceux d’une mangue ; et la viande de kangourou ne contient que 2 % de matières grasses et une teneur élevée en fibres. concentration d’acide linoléique conjugué et d’oméga 3. »

Dans un étude co-écrit avec Dharini Sivakumar, Sultanbawa soutient que l’inclusion d’aliments autochtones dans l’alimentation pourrait contribuer à réduire la malnutrition.

« Les légumineuses comme les graines d’acacia sont faibles en glucides et ont une teneur très élevée en protéines, fibres, zinc et fer comparable à celle des pois chiches. Les graines d’acacia sont également un excellent ingrédient fonctionnel pour ajouter de la valeur à d’autres aliments ; par exemple, il peut être incorporé dans des pains à base de farine de blé. Ce qui rend les aliments autochtones attrayants, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’en ajouter beaucoup pour obtenir leurs bienfaits nutritionnels », ajoute-t-elle.

Un 2019-20 étude de marché de l’industrie des aliments et des plantes indigènes d’Australie par des chercheurs de l’Université de Sydney, soutenus par Australian Native Foods and Botanicals (ANFAB), prévoyait que le secteur alimentaire local atteindrait 40 millions de dollars australiens (environ 25,2 millions de dollars américains) en valeur à la ferme, 100 millions de dollars australiens (environ 63,1 millions de dollars américains) en valeur marchande moyenne et 160 millions de dollars australiens (environ 101 millions de dollars américains) en valeur totale au détail d’ici 2025.

Une tartinade de Lilly Pilly, de Davidson Plum, de marmelade Finger Lime et de pain autochtone traditionnel, Damper, qui est préparé en écrasant une variété de graines indigènes en farine, puis en cuisant la pâte dans les cendres d’un feu. Crédit : Neena Bhandari/IPS

En plus d’être utilisées dans la cuisine traditionnelle et moderne, bon nombre de ces plantes autochtones indigènes sont utilisées dans les industries cosmétiques, pharmaceutiques et nutraceutiques. Par exemple, le fruit natif Lilly Pilly, rose-rouge, riche en vitamine C, possède de bonnes propriétés astringentes qui stimulent la production de collagène dans la peau. Il est aujourd’hui utilisé dans de nombreux produits de soins anti-âge.

L’engouement pour la pandémie de COVID-19 superaliments et les émissions de cuisine télévisées, comme Australian MasterChef, ont également contribué à la popularité croissante des aliments autochtones.

On les trouve désormais dans les rayons des grandes surfaces alimentaires. Selon un porte-parole de Coles Group Ltd., l’un des principaux détaillants australiens, « nous travaillons actuellement avec neuf entreprises gérées par des autochtones qui vendent des produits contenant des ingrédients locaux, notamment les craquelins originaux Kurrajong Kitchen Oaklees, l’eau minérale plate Yaru et le gin Seven Season Green Ant. sur nos étagères. »

Récemment, le Coles Nurture Fund a accordé à l’entreprise familiale autochtone Walaja Raw Bush Honey une subvention de 330 000 A$ (environ 208 470 USD) pour créer un nouveau miel Melaleuca de qualité médicinale de qualité supérieure, fabriqué de manière durable dans la région du Kimberley occidental, dans le pays de Yawuru ( Pays est un terme utilisé par les aborigènes d’Australie pour décrire les terres, les voies navigables et les mers auxquelles ils sont reliés par des liens ancestraux et des origines familiales.

Bien que la demande augmente, l’offre est limitée car une grande partie des produits autochtones sont actuellement récoltés dans la nature.

« Les aliments indigènes n’ont jamais été cultivés pour être produits en masse. Ils grandissent maintenant comme ils ont grandi depuis le début de leur époque, culturellement et durablement. Il vaut mieux laisser les choses ainsi », déclare Choolburra, coordonnatrice des programmes autochtones au Jardins botaniques de Sydney.

En tant que PDG du groupe Indigenous Land and Sea Corporation, Joe Morrison déclare : « Les aliments de brousse (nourriture originaire d’Australie et historiquement consommée par les Australiens autochtones) sont un élément fondamental de l’identité autochtone et de nos traditions qui s’étendent sur des milliers d’années de lien avec le pays.

Mais le changement climatique présente un défi croissant avec des conditions météorologiques extrêmes, notamment des tempêtes fréquentes, l’érosion des sols, la salinité de l’eau douce et l’acidification des océans, qui menacent les écosystèmes abritant la flore et la faune indigènes.

Choolburra déclare : « Nous (les Australiens autochtones) adaptons nos pratiques de développement durable pour relever les défis du changement climatique, qui a un impact sur tout de diverses manières. Par exemple, de nombreuses zones facilitent désormais les brûlages culturels (pratique autochtone du feu) afin de gérer les terres et de fournir des nutriments. Dans de nombreux cas, la production ou la récolte d’aliments indigènes est laissée aux communautés locales afin de maintenir la quantité de produits de qualité.

Elle dirige occasionnellement le Visite aborigène de Bush Tuckerqui offre aux visiteurs du monde entier l’occasion d’en apprendre davantage sur les connaissances traditionnelles et l’importance culturelle de la flore autochtone indigène et ses nombreuses utilisations innovantes.

Par une journée fraîche et humide à Sydney, alors que nous marchons le long du riche feuillage des jardins botaniques, elle cueille la longue feuille verte et plate de la plante indigène Lomandra, une source vitale de nourriture et de survie et surnommée le « magasin du coin ». dans les cultures de certains aborigènes australiens et nous montre comment il peut être tissé pour fabriquer des paniers.

En montrant le buisson de Dianella, elle raconte l’ancienne pratique selon laquelle on disait aux enfants de s’y cacher – s’ils se perdaient. Les feuilles acérées de la Dianella repousseraient les serpents et les enfants pourraient attirer l’attention en soufflant dans la base creuse de la feuille pour émettre un sifflement. Les baies bleu-violet comestibles, contenant de minuscules graines de noisette provenant de certaines espèces de Dianella, sont riches en vitamine C.

Cependant, elle prévient que, comme tout ce qui est consommé en grande quantité, certaines des plantes nutritives les plus populaires, telles que les feuilles de guerre, utilisées comme substitut aux épinards communs, et la figue en papier de verre, pourraient provoquer de la diarrhée ou des vomissements si elles sont consommées en trop grande quantité.

À mesure que l’industrie alimentaire autochtone se développe, disent les experts, il est nécessaire d’améliorer la participation des communautés autochtones pour garantir qu’elles en récoltent les bénéfices. « L’Australie doit valoriser et commercialiser les aliments autochtones comme sa cuisine authentique. Cela favorisera les connaissances culturelles sur notre patrimoine autochtone et notre biodiversité”, explique Sultanbawa à IPS.

Rapport du Bureau IPS de l’ONU

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News Bureau des Nations Unies sur Instagram

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service