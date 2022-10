Appels urgents pour des pilules de rayonnement et une formation à la survie pour CHAQUE famille alors que la Grande-Bretagne n’est “terriblement pas préparée” à la guerre nucléaire

Les familles BRIT ont été invitées à stocker des fournitures pendant que le gouvernement distribue des comprimés d’iode anti-radiations aux ménages, ont averti des experts de la défense.

Au milieu des tensions croissantes avec la Russie, des vétérans de l’armée britannique et des universitaires sur la réponse aux catastrophes ont averti que le Royaume-Uni n’était malheureusement pas préparé à s’attaquer à toute forme de frappe russe, qu’elle soit nucléaire, par missile à grande vitesse ou par cyberattaque.

Cela survient alors que les États-Unis ont stocké des pilules de rayonnement dans le cadre de ce que le gouvernement a appelé des efforts de longue date pour se préparer aux impacts potentiels sur la santé des menaces à la sécurité nationale.

L’administration de Biden a acheté pour 290 millions de dollars (260 millions de livres sterling) du médicament Nplate, qui est conçu pour traiter les lésions des cellules sanguines à la suite d’une urgence radiologique ou nucléaire.

Pendant ce temps, les pharmacies finlandaises ont manqué de comprimés d’iode mercredi, un jour après que le ministère de la Santé du pays a recommandé aux ménages d’acheter chacun une seule dose en cas d’urgence radiologique.

La Finlande, qui partage une frontière de 1 340 kilomètres avec la Russie, possède depuis longtemps l’un des systèmes d’intervention en cas de catastrophe les plus complets de tous les pays du monde.

Après que l’État nordique a perdu plus de 90 000 personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités du pays se sont engagées à mettre en place des processus pour le protéger de tout futur assaut total.

Chaque bâtiment de plus de 1 200 mètres carrés doit avoir un abri souterrain, tandis que des exercices de formation réguliers de trois semaines impliquant la police, les pompiers et les services médicaux ont lieu pour planifier une réponse conjointe à une attaque hypothétique.

Le professeur Andrew Futter, professeur de politique internationale à l’Université de Leicester, a déclaré à The Sun Online : “Si c’était politiquement faisable, ce serait une bonne idée de former des gens, comme dans le cas des projets de préparation aux catastrophes en Finlande.

“Cela nous donnerait une idée de la façon dont la société fonctionnerait en cas de catastrophe qui perturberait nos approvisionnements alimentaires et énergétiques.”

L’expert de la défense Edward Lucas a également souligné les programmes nationaux de préparation aux situations d’urgence de la Finlande.

“Ils savent quoi faire en cas de crise”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

Le lieutenant-colonel Stuart Crawford, vétéran de l’armée britannique, a ajouté: “Nous pouvons tirer des leçons des Finlandais et d’autres. Nous pouvons commencer à planifier comment nous pourrions suivre les autres en termes de formation du personnel des services essentiels. Il se peut qu’il y ait déjà un plan.

“Les autorités locales auront des plans de protection civile.”

Pendant la guerre froide, un certain nombre de stratégies diverses étaient en place pour se préparer à une attaque potentielle, impliquant les autorités nationales et locales, ainsi que des programmes d’information gouvernementaux.

“Le Royaume-Uni n’a pas de plan de protection civile complet”, a averti le professeur Futter. “Nous dépendons de notre dissuasion nucléaire.”

Il a poursuivi : “Les tracts des années 1970 et 1980 ont disparu, les gens ne sauraient plus quoi faire.”

“Une véritable préparation de la défense civile coûte si cher et il est difficile de planifier un tel événement. Le gouvernement britannique a largement abandonné dans les années 1970 car il était irréalisable.”

Taras Young, auteur des livres « Nuclear War in the UK » et « Apocalypse Ready », a déclaré à The Sun Online : « Nous sommes probablement beaucoup moins préparés qu’auparavant.

“Pendant la guerre froide, nous avions le Bureau central de l’information (COI) – en fait l’agence de publicité du gouvernement – qui produisait des tracts et des films d’information publique.”

Depuis la fermeture du COI en 2011, une grande partie du travail d’information du public a été confiée à des agences de publicité et cela, selon Young, a entraîné un “niveau de préparation inférieur”.

Il a expliqué: “Nous avions différents livrets prêts à l’emploi en cas d’escalade.”

Suite au premier essai de bombe à hydrogène soviétique, en 1957, le gouvernement a publié son dépliant « La bombe à hydrogène ».

Un autre dépliant en 1965 a été conçu pour dire aux familles britanniques comment survivre à une explosion nucléaire.

Le dépliant gouvernemental le plus célèbre, “Protéger et survivre”, a été publié à l’origine dans les années 1970, bien qu’il ait été divulgué en 1980.

Il devait préparer le public britannique à une apocalypse nucléaire, mais il a été largement moqué pour certains des conseils qu’il a donnés, notamment sur la sitcom de la BBC The Young Ones.

Le professeur Futter a ajouté: “Nous devons véritablement informer les gens, mais l’envoi de tracts similaires à Protect and Survive pourrait faire paniquer les gens et déclencher des pénuries alimentaires et des pillages.

Edward Lucas a exhorté le gouvernement à distribuer des tables d’iode à chaque foyer en Grande-Bretagne, à l’instar des programmes testés aux États-Unis et en Finlande.

Professeur Futter : « En termes de comprimés d’iode, je serais très surpris si nous avions les stocks. Mais même si les comprimés étaient utiles, et si nous n’avions pas le personnel pour les distribuer ?

“Il y aura une continuité des plans du gouvernement et quelques bunkers restants de la guerre froide, mais il s’agit de protéger les principaux responsables, pas le grand public.

“Il est peut-être temps de balayer nos plans de défense civile de la guerre froide.

“Il est important de souligner qu’une frappe nucléaire directe de la Russie est loin, très loin.

“Le Royaume-Uni pourrait probablement survivre à une seule frappe nucléaire, mais une attaque importante serait dévastatrice.”

Young a déclaré que si ceux qui ont grandi dans les années 60, 70 et 80 comprenaient les implications psychologiques d’un armageddon nucléaire, “nous devons recommencer avec la génération Z”.

Il a ajouté que nous envisageons peut-être un “redémarrage de la guerre froide” en termes de préparation générale en tant que société.

“Le gouvernement devrait planifier une réflexion plus concertée”, a-t-il ajouté.

“À la fin de la guerre froide, le gouvernement a vendu la majeure partie de son réseau de bunkers, démantelant les systèmes téléphoniques d’urgence de BT.

“Si nous les avions gardés, nous serions probablement dans une bien meilleure position maintenant.

“Nous ne savons pas ce que les gouvernements successifs ont fait depuis lors, mais je suppose qu’il n’y a pas grand-chose en place.

“Nous sommes mieux préparés aux cyberattaques. Nous avons le Centre national de cybersécurité. Les cyberattaques ont été prises plus au sérieux que la guerre nucléaire.

“L’éducation est la clé. Le gouvernement doit éduquer les gens sur les menaces qui existent.

“Il n’est pas possible de survivre à une guerre nucléaire. Les gens ordinaires ont besoin d’un plan pour savoir où ils iraient en cas de frappe et rassembler des fournitures de base, éventuellement en préparant un kit de survie nucléaire contenant des pilules d’iode.

“Cependant, cela entre dans le domaine des préparateurs de Doomsday.”

L’expert en défense Edward Lucas a averti que le Royaume-Uni n’était “terriblement pas préparé” à tout type de conflit, que ce soit avec la Russie ou une autre puissance de taille similaire.

“Nous devrions distribuer des pilules d’iode aux Britanniques”, a-t-il déclaré.

En plus du danger d’une frappe potentielle, Lucas a mis en garde contre les dangers d’une autre forme de guerre hybride, comme une cyberattaque sur des infrastructures clés du Royaume-Uni.

“Nous devons être vigilants contre tout signe de sabotage russe”, a-t-il déclaré. “Une cyberattaque majeure pourrait faire tomber le réseau national. Il y aurait des émeutes en quelques jours.”

Lucas a également appelé à la réouverture des bunkers résiduels au Royaume-Uni laissés par la guerre froide.

Bien qu’il ait souligné – comme l’ont fait tous les experts – que la probabilité d’une attaque nucléaire totale contre le Royaume-Uni par la Russie reste incroyablement faible, il a mis en garde contre la complaisance et a appelé à “une augmentation de notre préparation générale aux catastrophes”.

Il a ajouté: “Chaque foyer devrait disposer de fournitures de base. Nous dépendons également beaucoup de nos téléphones portables, nous devons donc penser à des plans de secours au cas où ils mourraient.”

D’autres cyberattaques sur nos systèmes de paiement pourraient “nous empêcher d’utiliser le sans contact”.

Le lieutenant-colonel Stuart Crawford, vétéran de l’armée britannique, a déclaré que nos forces armées sont maintenant beaucoup plus petites qu’elles ne l’étaient.

“Notre armée permanente devrait être réduite à seulement 72 500 hommes au cours des 18 prochains mois”, a-t-il déclaré. “C’est le plus petit depuis l’époque napoléonienne.”