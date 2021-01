Il y a des appels urgents pour des tests obligatoires pour les passagers rentrant en Australie alors que la souche mutante britannique très contagieuse arrive dans le pays.

Le premier ministre d’Australie occidentale, Mark McGowan, a dirigé les appels après avoir confirmé que trois personnes en quarantaine dans un hôtel à Perth avaient la variante la plus transmissible.

La Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et l’Australie du Sud avaient tous des cas précédemment enregistrés chez des voyageurs d’outre-mer de retour.

« Je pense que ce serait un excellent mécanisme de sécurité pour garantir que les personnes venant de nombreux pays du monde passent un test et confirment qu’elles sont négatives avant d’embarquer sur un vol avec des centaines d’autres Australiens », a-t-il déclaré.

Les voyageurs en Australie devraient être testés pour le coronavirus et renvoyer un résultat négatif avant de monter à bord d’un vol, a déclaré le premier ministre de l’Australie occidentale, Mark McGowan. Sur la photo, un Australien de retour entre en quarantaine dans un hôtel à Melbourne

«Et je pense que cette mesure de sécurité doit être mise en œuvre. Pour moi, c’est une évidence.

On pense que la variante britannique est jusqu’à 70% plus contagieuse que l’original, provoquant des ravages en Angleterre et incitant le Premier ministre britannique Boris Johnson à ordonner un nouveau verrouillage national jusqu’à au moins la mi-février.

Victoria a également demandé que les équipages de conduite soient non seulement testés, mais mis en quarantaine dans tout le pays.

Huit membres d’équipage de conduite ont été testés positifs pour le coronavirus sur les 1096 qui sont arrivés à Victoria au cours des quinze derniers jours, soit le double du taux d’autres voyageurs de retour en quarantaine d’hôtel.

La ministre de la Police de Victoria, Lisa Neville, a déclaré que les autres États devraient suivre leur exemple en testant et en mettant en quarantaine l’équipage de l’air, car ils présentent un risque élevé.

«Je dirais aujourd’hui aux autres États que c’est un risque si élevé pour nous tous, pour le pays. Tout le monde doit suivre l’exemple concernant la mise en quarantaine et les tests des équipages de conduite », a-t-elle déclaré.

« Nous allons bien à Victoria, mais les équipages de conduite arrivent à travers le pays (et posent) un risque important pour toute l’Australie. »

Les dirigeants politiques de toute l’Australie ont appelé les passagers rentrant en Australie à être testés pour le coronavirus avant de monter à bord d’un vol. Sur la photo, une infirmière teste un patient à Wollongong après que le Grand Sydney ait été mis en état d’alerte à la suite d’une épidémie de coronavirus

Mais les dirigeants politiques sont en désaccord avec le régime des tests obligatoires.

Le premier ministre Scott Morrison affirme que le dépistage obligatoire des passagers aériens n’est pas la solution, car cela pourrait donner un faux sentiment de confiance à l’arrivée.

«La plupart des compagnies aériennes le font de toute façon et sur tous les vols que nous ramenons directement en Australie en tant que Commonwealth, nous le faisons», a déclaré M. Morrison à la radio 3AW.

«Mais nous devons souligner que cela ne change pas le risque.

Dans certains cas, l’argument est qu’il peut être accentué, cela peut le mettre en évidence, car les gens peuvent être asymptomatiques … ou le virus ne s’est pas encore manifesté au moment du voyage et cela peut créer une complaisance de l’autre côté ».

Le porte-parole de la santé au travail, Chris Bowen, a déclaré qu’il était important que davantage d’Australiens aient la possibilité de rentrer chez eux.

« Mais de toute évidence, cette nouvelle souche au Royaume-Uni est préoccupante », a-t-il déclaré.

« Des mesures donc sensées comme des tests accrus … me semblent être une suggestion sensée et de bonne foi. »

Le directeur de la santé de NSW, Kerry Chant, a déclaré qu’il n’y avait « pas de solution miracle » pour protéger la communauté des virus variantes.

« Tout simplement parce que vous êtes testé quelques jours avant de monter dans l’avion, vous pouvez développer l’infection dans l’avion, vous pouvez la développer en descendant de l’avion ou le lendemain », a-t-elle déclaré.

Une autre souche internationale – une variante sud-africaine – a été détectée chez une femme arrivée dans le Queensland le 22 décembre qui est allée directement en quarantaine dans un hôtel.

L’Australie a enregistré 95 cas acquis à l’étranger la semaine dernière.

Mardi, Victoria a enregistré trois cas de COVID-19 acquis localement et NSW a révélé quatre nouveaux cas locaux.