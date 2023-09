Appels renouvelés à démolir les monuments ukrainiens liés aux nazis à Edmonton

Les retombées se sont poursuivies avec la reconnaissance par le Parlement la semaine dernière d’un homme qui s’est battu pour les nazis – une décision que certains ont qualifiée de débâcle mondiale la plus embarrassante de l’histoire canadienne – et maintenant il y a des appels à la suppression de deux monuments à Edmonton ayant des liens avec les nazis. régime.

« Nous pensons que les deux monuments en question sont des monuments dédiés à des personnes qui se sont rendues complices du génocide de six millions de Juifs et de dizaines de millions d’autres victimes du régime nazi et de leurs collaborateurs », a déclaré Dan Panneton, directeur des alliances et de l’engagement communautaire avec les amis du Centre Simon Wiesenthal pour la recherche sur l’Holocauste (FSWC).

Le groupe juif de défense des droits de l’homme basé à Toronto plaide depuis de nombreuses années pour le retrait des monuments et après ce qui s’est produit à Ottawa la semaine dernière, le FSWC renouvelle ses appels.

Vendredi, lors d’une visite officielle du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le président de la Chambre des communes Anthony Rota a pointé du doigt un visiteur dans la tribune qu’il a reconnu comme un héros de la guerre.

L’histoire continue sous publicité



Yaroslav Hunka, vétéran du conflit ukrainien-canadien, au Parlement le vendredi 22 septembre 2023.



Informations mondiales



Les parlementaires et les dignitaires présents ont donné deux ovations debout à Yaroslav Hunka, vétéran de la guerre ukrainienne-canadienne de 98 ans – sans comprendre ni comprendre que l’unité avec laquelle il a combattu a été créée par l’Allemagne nazie pour combattre l’Union soviétique.

John-Paul Himka, professeur à l’Université de l’Alberta, a souligné que personne ne semblait comprendre immédiatement comment l’histoire militaire de Hunka impliquait qu’il aurait combattu aux côtés des Allemands.

Cela est dû à un manque flagrant de connaissances sur l’histoire, même parmi les députés élus, a-t-il déclaré.

« Je veux dire, cet homme a été présenté comme n’importe quelle personne ayant combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui combattait les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale ? C’étaient les Allemands », a-t-il déclaré.





2:33

Des équipes de défense juives exigent des excuses après que des députés aient honoré un vétéran qui s’est battu pour les nazis



L’un des nombreux monuments d’Edmonton rend hommage à l’unité dans laquelle Hunka a combattu. Il se trouve au cimetière St. Michael’s, au nord d’Edmonton, juste à côté de la 137e et de la 82e avenue.

L’histoire continue sous publicité

Il honore en partie la 14e division Waffen Grenadier des SS, qui était une formation de la marine allemande nazie de la Seconde Guerre mondiale composée principalement de volontaires d’origine ethnique ukrainienne.



Un monument honorant partiellement la 14e division Waffen Grenadier au cimetière St. Michael’s, dans le nord d’Edmonton, en Alberta.



Informations mondiales



« Il est inacceptable que des monuments soient consacrés à une unité affiliée aux SS parce qu’ils ont été complices de l’Holocauste », a déclaré Panneton.

Le fait que l’unité Waffen SS soit composée principalement d’Ukrainiens est un point discutable, a-t-il déclaré.

«La machine de conflit nazie n’était pas entièrement favorable à l’indépendance de l’Ukraine. Ainsi, lorsqu’ils se battaient sous les auspices des SS, ils se battaient pour faire avancer les objectifs de la guerre allemande », a déclaré Panneton.

« Ils ne se battaient pas pour l’Ukraine. »

Mais ce n’est pas une question en noir et blanc, a déclaré David Marples, professeur d’histoire russe et japonaise de l’Université de l’Alberta, soulignant que l’Ukraine – et bien sûr une grande partie de l’Europe – a une histoire politique complexe.

L’histoire continue sous publicité

« Les années 1930 ont été une période très radicale où les groupes d’extrême droite étaient très appréciés dans la plupart des pays d’Europe, y compris même dans certains pays en Grande-Bretagne, qui se situait de l’autre côté de la guerre. Et l’Ukraine ne fait pas exception », a déclaré Marples.





2:16

Poilievre remet en question le processus de vérification par le gouvernement fédéral suite à l’hommage au vétéran nazi de la Seconde Guerre mondiale



De plus, à l’époque qui précédait la Seconde Guerre mondiale, l’Ukraine n’était pas un État indépendant et le conflit offrait une opportunité majeure de récupérer les terres que les pays voisins s’étaient approprié.

«C’est certainement la période héroïque, lorsqu’ils se battaient contre des forces écrasantes, contre le retour du régime soviétique.

« Mais la période de guerre est une période moins savoureuse où des choses vraiment sombres se sont produites. »

Les célèbres Ukrainiens de Marples avaient enduré la brutalité de la part de l’Union soviétique à la fin des années 30 et, à mesure que la Seconde Guerre mondiale se prolongeait et qu’il devenait clair, l’Est représentait une menace encore plus grande que l’Ouest.

L’histoire continue sous publicité

« Beaucoup d’entre eux se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit », a déclaré Marples à propos de ceux qui ont combattu sous la formation nazie.

«Il n’y avait pas beaucoup de choix pour eux, parce que l’armée rouge avançait depuis l’est et que d’ici environ un an ils allaient être sur leurs terres et ils devaient se battre pour empêcher l’armée rouge d’arriver. encore une fois parce qu’ils se sont souvenus du régime soviétique de 1939-41.

En 1943, les Allemands se retiraient de l’Union soviétique. Si s’aligner sur les nazis représentait une menace encore plus grande, Marples a déclaré que c’était ce que certains Ukrainiens étaient prêts à faire pour accéder à l’indépendance.

« Pour eux, même à ce stade du conflit, l’armée cramoisie représentait un danger encore plus grand que les nazis », a déclaré Marples.

« Donc, à long terme, (les nazis) ne seraient plus le principal ennemi, ce seraient l’armée cramoisie. »

Le monument d’Edmonton en face est un buste d’un nationaliste ukrainien controversé, Roman Shukhevych, exposé au complexe de l’unité de la jeunesse ukrainienne près de la 153e et de la 97e avenue.

Choukhevych s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine, mais a également collaboré avec les nazis et est accusé de nettoyage ethnique des Polonais et des Juifs.

« La présence de monuments en direction de personnes et de groupes qui ont tué des Juifs, des Polonais et d’autres groupes rappelle en quelque sorte que la mémoire de l’Holocauste n’est pas tout à fait résolue », a déclaré Panneton.

L’histoire continue sous publicité



Un buste du nationaliste ukrainien Roman Shukhevych exposé à l’Ukrainian Youth Unity Complicated près de la 153e et de la 97e avenue à Edmonton, en Alberta.



Informations mondiales



Dans un communiqué de presse publié par World Information, le Conseil de l’unité de la jeunesse ukrainienne a déclaré que Choukhevych était un pionnier et un héros de la résistance de la nation ukrainienne.

Il note que la statue se trouve sur une propriété personnelle – une chose que Panneton a reconnue.

« Nous pensons qu’ils doivent être éliminés. Ils sont un fléau pour le paysage canadien », a-t-il déclaré. « Leur suppression dépend des propriétaires de ces monuments et mémoriaux. »

Marples voit les deux côtés de la situation.

« Il me semble qu’il serait raisonnable de recommander aux Ukrainiens de mettre un terme à cette opération, car elle offense tant de gens. Alternativement, il faut reconnaître que pour certains Ukrainiens, il est une véritable figure de héros », a déclaré le professeur.

Marples compare la difficulté aux appels actuels visant à démonter les monuments commémoratifs de ceux qui ont contribué à la colonisation du Canada.

L’histoire continue sous publicité

« Ce n’est pas très grave de modifier ou d’enlever des monuments.

« Vous savez, les monuments reflètent une certaine période de temps. »

Le président Rota, qui a déclaré ne pas connaître les antécédents de Hunka, s’est excusé d’avoir commis une grave erreur en l’invitant au Parlement. Il a annoncé mardi qu’il démissionnerait de son poste.





1:17

Trudeau s’excuse pour « l’horrible erreur » après que le vétéran nazi de la Seconde Guerre mondiale ait été honoré au Parlement canadien



Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses au nom du Canada et de tous les parlementaires pour cette débâcle.

« Je pense que cette semaine, de nombreux Canadiens étudient ces monuments pour la première fois et sont franchement choqués par ce qu’ils lisent », a déclaré Panneton, soulignant que dans l’après-guerre, le Canada a accepté environ 2 000 personnes qui se trouvaient autrefois à l’intérieur. l’unité.

« Malheureusement, ce n’est que la pointe de l’iceberg concernant la commémoration et la célébration des membres de la Waffen SS ici même au Canada. »

L’histoire continue sous publicité

— Avec les informations de Mia Rabson, La Presse Canadienne