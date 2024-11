Appels ouverts, résidences et subventions pour les artistes – Colossal

Chaque mois, Colossal partage des opportunités pour les artistes et les designers, notamment des appels ouverts, des subventions, des bourses et des résidences. Si vous souhaitez lister une opportunité ici, veuillez nous contacter à [email protected]. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter mensuelle Opportunités.

Les jardins botaniques d’Olbrich lancent un appel à propositions pour des installations temporaires basées sur la lumière pour GLEAM, l’art sous un nouveau jourune exposition d’art public située dans un paysage du Midwest de 16 acres ou dans une véranda tropicale de 10 000 pieds carrés. Pour célébrer ce 10e anniversaire, le thème de l’exposition 2025 est la réflexion. LUEUR sera ouvert au public du 23 août au 25 octobre.

Date limite : 23 h 59 CT le 17 novembre 2024.

Appels ouverts

Prix ​​Artadia (Houston)

Trois artistes visuels recevront un financement sans restriction de 15 000 $ et un artiste recevra le prix Marciano Artadia de 25 000 $. Des honoraires seront également versés aux finalistes.

Date limite : 1er novembre 2024.

L’autre foire d’art (Los Angeles, Londres, Chicago, Dallas, Sydney, Brooklyn)

Les candidatures sont désormais ouvertes pour la saison 2025 de The Other Art Fair. Soumettez votre travail pour l’exposer à l’une des foires, élargissez votre base de collectionneurs et rejoignez un réseau mondial.

Les délais commencent le 12 novembre 2024.

Tout sur l’appel ouvert aux photos (International)

Le 44ème numéro d’AAP Magazine sera centré sur la photographie de rue. Les gagnants reçoivent 1 000 $, leurs images publiées et une couverture médiatique.

Date limite : 12 novembre 2024.

Appel d’Art Scene West pour les beaux-arts photographiques (International)

Art Scene West accepte des photographies d’art de tous genres dans sa galerie d’art de San Diego du 14 décembre 2024 au 31 janvier 2025. Jusqu’à 20 artistes seront sélectionnés.

Date limite : 22 novembre 2024.

Yale appelle à l’art reconnaissant l’esclavage (International)

Cet appel ouvert recherche des projets d’art public, d’art socialement engagé ou d’art participatif, permanents et éphémères, ainsi que des programmes connexes à New Haven pour aborder les rôles historiques de Yale et ses associations avec l’esclavage et la traite des esclaves ainsi que l’héritage de cette histoire.

Date limite : 30 novembre 2024.

L’art public pour la justice spatiale (Massachusetts)

Ces subventions varient de 15 000 $ à 30 000 $ et sont ouvertes à toutes les disciplines. Les projets doivent cultiver de manière créative la justice spatiale à travers des travaux publics.

Date limite : 23 h 59 HE, le 2 décembre 2024.

Le photographe animalier de l’année 61 (International)

Les gagnants du 61e concours annuel seront présentés dans une exposition inaugurée au Natural History Museum de Londres en octobre 2025. Il y a des frais d’entrée de 30 £, qui passent à 35 £ la dernière semaine de la période de soumission.

Date limite : 11h30 GMT le 5 décembre 2024.

Travaux sur papier Appel ouvert 2025 (International)

La galerie Green & Stonea accepte des sculptures 3D et des œuvres 2D, notamment des peintures, des dessins, des gravures et des collages, pour une exposition centrée sur le papier en janvier prochain. Il y a des frais de dossier de 15 £.

Date limite : 7 décembre 2024.

Prix ​​Alexander Rutsch et exposition de peinture (International)

Ouvert aux artistes de 19 ans et plus, ce prix offre à un artiste 7 500 $, une exposition personnelle et un catalogue imprimé au Pelham Art Center. 2 500 $ sont répartis entre les finalistes et des frais de candidature de 25 $ sont facturés.

Date limite : 15 décembre 2024.

Concours international de peinture NSMA (International)

Ouvert aux professionnels et aux étudiants, ce concours porte sur le réalisme contemporain en peinture, et tous les sujets sont les bienvenus. Un gagnant recevra 25 000 $ et les finalistes seront exposés au New Salem Museum et à l’Académie des Beaux-Arts.

Date limite : 23 h 59 HNE le 15 janvier 2025.

Sony World Photography Awards 2025 (International)

Ouvert aux photographes du monde entier prenant des photos sur n’importe quel appareil, ce concours comprend des grands prix de 25 000 $, une exposition personnelle à Londres, du matériel d’imagerie numérique Sony, une couverture presse et médiatique, et bien plus encore.

Date limite : 10 janvier 2025.

Subventions

Subvention à la production artistique du VIA Art Fund (International)

Cette subvention accorde entre 25 000 $ et 100 000 $ à des artistes individuels, à des organisations à but non lucratif et à des institutions pour commander des œuvres à l’extérieur des murs d’un musée ou d’une galerie, dans le domaine public ou dans des environnements d’exposition non traditionnels. Les projets doivent avoir un lieu d’exposition confirmé.

Date limite : 4 novembre 2024.

Bourse commémorative Stanley Bleifeld (États-Unis)

Cette subvention de 5 000 $ est parrainée par la National Sculpture Society et décernée chaque année à un sculpteur avec lequel une œuvre mature inspirée par la nature. Les œuvres créées en atelier ou dans un cadre pédagogique ne doivent pas être soumises.

Date limite : 4 novembre 2024.

Subventions de moyens (Washington DC)

Ces subventions de 7 500 $ soutiennent des projets en cours ou nouveaux qui adoptent des valeurs non conventionnelles ou DIY, qui seront présentés de janvier à décembre 2025. Les subventions Projet et présentation soutiendront directement les artistes présentant des œuvres en dehors des galeries commerciales, des musées ou des organisations à but non lucratif établies.

Date limite : 23 h 59 HNE le 12 novembre 2024.

Prix ​​d’art des œuvres matérielles 2024 (International)

Ce prix soutient les artistes grâce à une subvention unique de 2 500 $ en échange d’une œuvre d’art originale qui rejoindra la collection Material Works. Il y a des frais de dossier de 40 $.

Date limite : 00h00 CT le 8 décembre 2024.

Bourse d’artiste NYSCA/NYFA (État de New York)

Ces subventions en espèces sans restriction de 8 000 $ sont accordées dans quinze disciplines sur une période de trois ans. Cette bourse vise à financer la vision ou la voix d’un artiste à tous les niveaux de développement artistique.

Date limite : 17 h HE le 17 décembre 2024.

La subvention d’urgence Adolf et Esther Gottlieb (International)

Le programme de subventions d’urgence Adolph et Esther Gottlieb fournit une aide financière provisoire unique aux peintres, graveurs et sculpteurs qualifiés dont les besoins résultent d’un incident catastrophique imprévu et qui n’ont pas les ressources nécessaires pour faire face à cette situation. Les boursiers reçoivent généralement 5 000 $, jusqu’à 15 000 $.

Date limite : roulante.

Fonds communautaire de résidence créative Adobe (Ukraine)

Le Creative Residency Community Fund d’Adobe charge des artistes visuels de créer des projets d’entreprise sur une base continue. Les lauréats recevront entre 500 et 5 000 dollars.

Date limite : roulante.

Subvention de la Fondation Pollock-Krasner (International)

La fondation accueille les candidatures d’artistes visuels exposant activement, peintres, sculpteurs et artistes travaillant sur papier, y compris des graveurs. Les subventions sont prévues pour un an et peuvent aller jusqu’à 50 000 $. La situation de l’artiste détermine le montant de la subvention et l’historique des expositions professionnelles sera pris en compte.

Date limite : roulante.

Résidences, bourses et plus

Artiste invité du Musée du Verre 2025 (International)

Une résidence d’artiste invité au Hot Shop permet aux artistes d’explorer de nouvelles idées et techniques ou de repousser les limites d’une série en cours. Les candidats peuvent généralement travailler sur n’importe quel support.

Date limite : minuit (heure du Pacifique), le 2 novembre 2024.

Résidence du parc national de Saguro (International)

Tous les médiums sont éligibles pour cette résidence de juin 2025 dans le parc national de Saguro, qui offre une allocation de 3 000 $ et un logement. Les frais d’inscription varient de 60 $ pour un artiste à 120 $ pour un duo et 160 $ ​​pour un groupe.

Date limite : 4 h 00 CT le 8 novembre 2024.

Programme d’artiste en résidence à Bernheim (International)

Ce programme, qui en est à sa 45e année, attribue chaque année jusqu’à quatre résidences à des artistes travaillant avec la nature. Les résidents reçoivent une allocation de 2 500 $ et un hébergement. Une résidence est dédiée à un artiste du Kentucky ou des comtés voisins du sud de l’Indiana, et une autre est dédiée à un artiste dont le travail aborde les problèmes environnementaux et la crise climatique.

Date limite : minuit HNE, le 2 décembre 2024.

Bourses d’artistes en résidence de la bibliothèque Newberry (International)

Cette bourse d’un mois soutient la recherche d’un artiste visuel bénéficiant d’une allocation de 3 000 $.

Date limite : 23 h 59 CT le 15 décembre 2024.

Résidence d’artiste à Joshua Tree Highlands (International)

Ces résidences de sept semaines dans le parc national Joshua Tree comprennent une allocation de 1 500 $, un logement et un studio. Il y a des frais de dossier de 45 $.

Date limite : 23 h 59 MT, le 15 décembre 2024.

Les résidences d’artistes de Bray (International)

Grâce à des expériences d’été et à long terme en studio, ce programme offre la possibilité de travailler au sein d’une communauté d’artistes mondiaux créant activement de nouvelles œuvres.

Date limite : 19 décembre 2024.

L’image ci-dessus est « Evanescent » de l’Atelier Sisu.