Appels frénétiques d’hommes d’affaires chinois lorsque la nouvelle de la mutinerie de Wagner a éclaté

Alors que la nouvelle a éclaté samedi que les troupes mercenaires de Wagner se dirigeaient vers Moscou dans une rébellion de courte durée, plusieurs hommes d’affaires du sud de la Chine ont commencé à appeler frénétiquement les usines pour arrêter les expéditions de marchandises destinées à la Russie.

Alors que la mutinerie – le plus grand test du leadership du président russe Vladimir Poutine depuis son invasion de l’Ukraine en février 2022 – s’est rapidement estompée, certains de ces exportateurs s’interrogent désormais sur leur future dépendance vis-à-vis de l’allié le plus proche de Pékin.

« Nous pensions qu’il y aurait un gros problème », a déclaré Shen Muhui, le chef de l’organisme commercial des entreprises de la province du Fujian, dans le sud de la Chine, rappelant la bousculade parmi ses membres exportant des pièces automobiles, des machines et des vêtements vers la Russie.

Bien que la crise se soit atténuée, « certaines personnes restent sur la touche, car elles ne savent pas ce qui se passera plus tard », a-t-il ajouté, refusant de nommer les entreprises qui suspendent les expéditions.

La Chine a cherché à minimiser les événements du week-end et a exprimé son soutien à Moscou, avec qui elle a conclu un partenariat « sans limites » peu de temps avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine dans ce que Moscou appelle une « opération militaire spéciale ».

Mais un haut responsable américain a déclaré lundi que le soulèvement du week-end avait déstabilisé la direction cloîtrée de Pékin, et certains analystes à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine ont commencé à se demander si Pékin devait assouplir ses liens politiques et économiques avec Moscou.

« Cela a mis une mouche dans la pommade de cette relation » sans limites « », a déclaré Alexander Neill, analyste en sécurité basé à Singapour.

Le ministère chinois des Affaires étrangères, qui a décrit la mutinerie avortée comme les « affaires intérieures » de la Russie et a exprimé son soutien aux efforts de Moscou pour stabiliser la situation, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

APPELS A LA PRUDENCE

Yevgeny Prigozhin, chef de l’armée privée de Wagner qui a mené certaines des batailles les plus sanglantes de Russie pendant la guerre d’Ukraine, a mené la révolte armée après avoir allégué qu’un grand nombre de ses combattants avaient été tués dans des tirs amis.

Mais le chef mercenaire a brusquement appelé le soulèvement samedi soir alors que ses combattants approchaient de Moscou tout en ne rencontrant pratiquement aucune résistance lors d’une course de près de 800 km (500 miles).

La Chine n’a fait aucun commentaire sur le déroulement de la crise, mais a publié dimanche une déclaration lorsque le ministre des Affaires étrangères Qin Gang a organisé une réunion surprise avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères à Pékin.

Au cœur des relations entre la Chine et la Russie se trouve une opposition commune à ce qu’ils considèrent comme un monde dominé par les États-Unis et à l’expansion de l’alliance militaire de l’OTAN qui menace leur sécurité.

Après avoir obtenu un troisième mandat présidentiel sans précédent au début de cette année, le président chinois Xi Jinping a effectué son premier voyage à l’étranger à Moscou pour rencontrer son « cher ami » Poutine.

Alors que les commentateurs nationalistes des tabloïds chinois gérés par l’État ont applaudi les efforts rapides de Poutine pour éradiquer la rébellion, même certains en Chine – où le discours critique est étroitement contrôlé – ont commencé à remettre en question le pari de Pékin sur la Russie.

La Chine « sera plus prudente dans ses paroles et ses actions à propos de la Russie », a déclaré Shen Dingli, expert en relations internationales basé à Shanghai.

Certains érudits chinois sont même allés plus loin.

Yang Jun, professeur à l’Université chinoise des sciences politiques et du droit de Pékin, a écrit un commentaire publié samedi qui appelait la Chine à soutenir directement l’Ukraine pour éviter d’être « entraînée dans un bourbier de guerre par la Russie ».

« Avec l’évolution de la situation actuelle et la tendance de la guerre (…) (la Chine) devrait encore ajuster sa position sur la Russie et l’Ukraine, rendre son attitude plus claire et se tenir résolument du côté des vainqueurs de l’histoire », a-t-il écrit. dans le journal singapourien de langue chinoise Lianhe Zaobao.

Il n’était pas clair si l’article de Yang avait été écrit avant la rébellion de Wagner et il n’a pas répondu aux demandes d’interview de Reuters.

D’autres universitaires basés en Chine, cependant, ont déclaré que Pékin ne changerait pas sa position sur la Russie à la suite de l’incident.

INCERTITUDE DES INVESTISSEURS

La Chine est le principal partenaire commercial de la Russie, Pékin exportant tout, des automobiles aux smartphones, et recevant du pétrole brut russe bon marché qui fait face à des sanctions dans une grande partie du reste du monde.

Mais même dans le secteur de l’énergie, qui a alimenté un bond de 40 % des échanges entre la Russie et la Chine au cours des cinq premiers mois de cette année, il y a quelques signes de prudence en Chine.

Les hauts dirigeants des sociétés énergétiques d’État chinoises ont régulièrement déclaré qu’il était trop tôt pour commenter ou éluder les questions sur les nouveaux investissements en Russie.

« Si la Russie perd la guerre ou voit des changements dans le leadership national, cela créera d’énormes incertitudes pour les investisseurs chinois », a déclaré Michal Meidan, responsable de la recherche énergétique sur la Chine à l’Oxford Institute for Energy Studies.

Il a déclaré que le gouvernement chinois semblait également faire preuve de prudence, soulignant que Pékin n’avait pas encore signé d’accord pour un nouveau gazoduc majeur reliant les pays malgré une poussée de Moscou.

Alors que la Chine est vitale pour l’économie russe, le commerce de la Chine avec des pays comme les États-Unis, l’Union européenne et le Japon – parmi les critiques les plus féroces de la guerre de Moscou en Ukraine – éclipse ses relations avec la Russie.

« Pékin a maintenant plus de raisons d’avoir plus de réserves et de devenir plus transactionnel dans ses relations avec la Russie de Poutine », a déclaré Wen-Ti Sung, politologue à l’Université nationale australienne.

« Il ne sert à rien d’investir à long terme dans quelqu’un qui ne survivra peut-être pas de manière crédible à long terme. »

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)