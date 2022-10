Appels frauduleux au Canada : la GRC connaît une forte augmentation

Citant une « augmentation significative » des activités frauduleuses au Canada au cours des deux dernières années – dont la majorité au cours de la dernière année s’est produite en ligne – la GRC appelle les Canadiens à être conscients des tactiques des escrocs.

S’adressant aux députés du Comité de l’industrie et de la technologie de la Chambre des communes lundi, lors d’une audience sur la prévalence des appels frauduleux au Canada, le directeur général de l’Unité nationale de coordination de la cybercriminalité de la GRC, Chris Lynam, a déclaré que depuis 2020, les responsables ont constaté cette augmentation marquée des escroqueries. , y compris par e-mail et sur les réseaux sociaux.

“Une partie du défi… est que vous avez affaire à des personnes très adaptables, et ce sont des criminels. Ils peuvent donc très facilement pivoter pour adopter la technique la plus récente… Par exemple, ils surveilleront ce qui se passe en termes de incident ou un remboursement de type gouvernemental, et très rapidement, ils seront en mesure de comprendre comment aller présenter cette arnaque aux Canadiens », a déclaré Lynam. “Nous pensons maintenant que plus de 70 % de l’activité est cyber-activée.”

Selon le Centre antifraude du Canada (CAC), jusqu’à présent cette année, il y a eu 61 305 rapports de fraude, 38 812 victimes de fraude et 332,7 millions de dollars perdus à cause de la fraude au Canada, à la fin du mois d’août. Ces chiffres incluent les escroqueries en ligne ainsi que les appels frauduleux.

Au cours de l’année 2021, le CAC a reçu 107 139 signalements de fraude, ciblant 68 061 victimes et entraînant une perte de 383 millions de dollars. Lynam a déclaré que les chiffres de 2021 représentaient une augmentation de 130% par rapport à 2020.

“Souvent, nous avons affaire à des milliers de victimes, à de multiples juridictions policières, à la cybercriminalité, aux infrastructures et aux preuves numériques dans des pays étrangers”, a-t-il déclaré. “Dans le même temps, le CAC estime que seulement 5 à 10% des victimes signalent une fraude aux forces de l’ordre”, a-t-il déclaré.

Qualifiant la fraude de “défi omniprésent”, le responsable de l’unité de cybercriminalité de la GRC a déclaré que les arrestations ne sont pas le seul moyen de s’attaquer au problème, citant la prévention et la sensibilisation comme autres outils nécessaires.

Notant qu’octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, Lynam a déclaré qu’il est important que les Canadiens « soient au courant de ce qui se passe là-bas », soulignant les initiatives fédérales en cours, notamment la sensibilisation des personnes âgées et un mécanisme de signalement en ligne qui est en cours de mise à jour.

Le comité a voté le mois dernier pour renouveler son regard sur la fraude au Canada – en entendant à la fois des fonctionnaires fédéraux et des parties prenantes sur les derniers développements – à la suite d’une étude et d’un rapport antérieurs de 2020 qui appelaient le gouvernement à être plus transparent et proactif sur les fraudeurs ciblant les Canadiens.