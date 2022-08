Appels à une aide urgente pour les factures d’énergie alors que les emprunts par carte de crédit montent en flèche

Les emprunts par carte de crédit ont augmenté à leur rythme le plus rapide en 17 ans, les Britanniques devant emprunter 100 milliards de livres sterling pour faire face à la crise du coût de la vie.

Le rapport mensuel de la Banque d’Angleterre a montré une croissance annuelle de 13% des emprunts par carte de crédit en juillet de cette année, son plus haut niveau depuis octobre 2005.

Cela vient alors qu’une enquête YouGov a révélé que les Britanniques s’attendent à emprunter une somme considérable au cours de l’année à venir, 40% d’entre eux affirmant que la hausse des prix du carburant, de la nourriture et de l’énergie les obligera à rechercher un crédit sous une forme ou une autre.

Plus d’un cinquième d’entre eux – l’équivalent de 8 % de l’ensemble de la population adulte, soit 5,5 millions de personnes – ont déclaré qu’ils s’attendaient à emprunter pour couvrir les dépenses quotidiennes.

Alors que Goldman Sachs a averti que l’inflation pourrait dépasser 22%, Boris Johnson a reconnu que la Grande-Bretagne ferait face à des mois “difficiles” à venir, mais a déclaré qu’il souhaitait offrir un “sentiment d’espoir et de perspective”.

Le Premier ministre a déclaré qu’on pouvait s’attendre à plus de soutien de son successeur – Liz Truss ou Rishi Sunak – pour s’appuyer sur des paiements d’une valeur allant jusqu’à 1 200 £ par ménage annoncés par l’ancien chancelier plus tôt cette année, qui sont désormais considérés comme terriblement insuffisants.

“Quel que soit le candidat qui se présente la semaine prochaine, le gouvernement va également fournir un ensemble de mesures supplémentaires pour aider les gens à faire face au coût de l’énergie”, a déclaré M. Johnson.

“Ce que nous devons faire, c’est traverser les mois difficiles – et je ne vais pas reculer devant cela, ça va être difficile dans les mois à venir.”

La favorite du leadership conservateur, Liz Truss, devrait en dire plus sur le coût de la vie si elle gagne la semaine prochaine (PENNSYLVANIE)

Mais la End Fuel Poverty Coalition a averti que les chiffres suggèrent que tout nouveau plan arrivera trop tard pour de nombreuses familles qui s’endettent déjà après que le plafond des factures d’énergie domestique a été relevé à une moyenne de 1 971 £ plus tôt cette année, en raison d’une augmentation à £ 3 549 en octobre.

Le coordinateur de la coalition, Simon Francis, a déclaré L’indépendant: « Les gens parlent déjà de la manière dont ils vont passer cet hiver, que ce soit en rationnant le chauffage – qui peut avoir de graves conséquences sur la santé – ou en s’endettant.

«Il est clair que les gens se tourneront vers les cartes de crédit, mais ils doivent être conscients que ces dettes doivent être remboursées. C’est un signe du désespoir auquel les gens sont confrontés, et la situation a été créée par le vide que le gouvernement a laissé créer.

“Nous ne comprenons pas pourquoi Liz Truss, Rishi Sunak et Boris Johnson ne peuvent pas entrer dans une pièce ensemble et élaborer un plan. Le gouvernement doit intervenir et fournir de l’aide et rassurer que l’aide est en route. Nous avons besoin de propositions très, très rapidement.

Alors que les pics antérieurs de la dette de carte ont été liés à des dépenses de consommation dynamiques, les experts ont déclaré que l’augmentation actuelle semblait être motivée par la pression de l’inflation galopante.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que davantage d’aide était en route (fil de sonorisation)

Les ménages stockaient également moins d’argent sur des comptes. Les 4,6 milliards de livres sterling versés dans les comptes des banques, des sociétés de construction et des NS&I en juillet étaient en hausse par rapport au mois précédent, mais bien en deçà de la moyenne de 5,5 milliards de livres sterling par mois observée l’année précédant la pandémie de Covid.

Alice Haine, analyste des finances personnelles à la plateforme d’investissement Bestinvest, a déclaré : « L’augmentation des emprunts à la consommation reflète à quel point les finances des gens deviennent tendues au milieu de la crise du coût de la vie.

“Les économies accumulées pendant la pandémie sont épuisées et les gens se tournent maintenant vers le crédit pour maintenir leur niveau de vie, car l’inflation galopante, les factures énergétiques douloureusement élevées et la baisse des salaires réels rongent les revenus disponibles.”

La recherche YouGov pour le site Web d’examen des services financiers Smart Money People a révélé que près des trois quarts (71%) ont déclaré avoir un revenu disponible inférieur à la normale en raison de la crise du coût de la vie.

Quelque 40% ont déclaré s’attendre à ce que la flambée des prix les oblige à contracter une forme de crédit au cours des 12 prochains mois – que ce soit par l’utilisation de cartes de crédit, des prêts, des découverts ou d’autres accords de crédit – avec un emprunt moyen prévu de 5 259 £.

Et 43 % de ceux qui s’attendaient à emprunter davantage ont déclaré qu’ils s’inquiétaient déjà de la façon dont ils rembourseraient l’argent.

Bien que les taux d’intérêt pratiqués soient généralement bien supérieurs au coût des prêts bancaires, les cartes de crédit étaient le moyen le plus populaire pour accéder aux fonds parmi les personnes interrogées, avec 34 % des emprunteurs les citant comme leur option préférée, plus de 17 % qui ont déclaré qu’ils utiliseraient un découvert convenu.

La PDG de Smart Money People, Jacqueline Dewey, a déclaré qu’il était possible pour les particuliers d’accumuler “un niveau d’endettement inquiétant” très rapidement, certains programmes “achetez maintenant, payez plus tard” n’appliquant pas de vérification de crédit avant d’offrir des prêts.

“Nous savons que beaucoup de gens ont très peu d’économies, voire aucune, pour les aider à traverser cette période de forte inflation, et s’ils ont déjà fait des économies, ils n’ont presque pas d’autre choix que de se tourner vers le crédit”, a déclaré Mme Dewey.

“Quiconque a besoin de souscrire une nouvelle carte de crédit ou une autre forme de crédit serait bien avisé de vérifier l’entreprise et le contrat et de ne pas simplement sauter sur le premier fournisseur qui leur prêtera.”

M. Francis a déclaré que toute personne rencontrant des difficultés avec les paiements d’énergie devrait d’abord contacter son fournisseur pour obtenir de l’aide et devrait parler à des experts tels que Citizen’s Advice de la meilleure marche à suivre.

– YouGov a interrogé 2 086 adultes au Royaume-Uni les 28 et 29 juillet.